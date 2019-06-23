Жители Кировской области выступили против опасного мусора

Жители Кировской области создали петицию и намерены 30 июня выйти на митинг против создания на базе предприятия по уничтожению химоружия «Марадыковский» производства по утилизации промышленных отходов первого и второго класса опасности. После запуска производства в Кировской области планируется перерабатывать по 50 тыс. тонн таких отходов в год. Кировчане требуют законодательно ограничить ввоз опасных отходов в регион.

В Кировской области идет сбор подписей под петицией против реализации постановления правительства РФ о перепрофилировании бывшего объекта по уничтожению химического оружия «Марадыковский» в комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию промышленных отходов первого и второго класса опасности. Петиция размещена в интернете и по состоянию на 23 июня набрала 53 тыс. подписей.

В соответствии с постановлением правительств РФ комплекс по переработке на базе «Марадыковского» планируется создать к 2023 году. Мощность предприятия составит 50 тыс. тонн отходов в год. Объем инвестиций в проект — более 5,1 млрд руб. Из них 4,3 млрд руб. планируется направить из федерального бюджета. Государственным заказчиком строительства выступит госкорпорация «Росатом», застройщиком — ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами ''РосРАО''».

В петиции против создания нового производства содержатся требования не допустить начала переработки промышленных отходов первого и второго класса опасности на базе завода по уничтожению химического оружия «Марадыковский» и принять закон Кировской области о запрете ввоза в регион радиоактивных, промышленных и твердых бытовых отходов из других регионов. Авторы напоминают, что при строительстве и эксплуатации «Марадыковского» власти обещали полностью снести его после того, как все химическое оружие будет уничтожено. Пока же предлагается создать инициативную группу волонтеров, которые будут общаться с местным населением, доводить достоверную информацию о планах в отношении «Марадыковского», проводить опросы и готовиться к референдуму.

Параллельно со сбором подписей под петицией в Кировской области началась серия протестных акций против создания нового производства на «Марадыковском»: так, жительница Кирова Светлана Марина вышла на пикет к зданию регионального правительства, потребовав запрета переработки особо опасных отходов в европейской части России. Кроме того, в администрацию Кирова подано уведомление на проведение митинга против перепрофилирования «Марадыковского». Организатором мероприятия выступил руководитель городского совета старших по домам Валерий Семенищев. «Мы рискуем получить аварию прямо под Кировом»,— опасается господин Семенищев. Он считает, что целевой показатель переработки 50 тыс. тонн в год может быть превышен. Администрация города согласовала проведение митинга 30 июня.

Андрей Репин, Нижний Новгород