Летчики пожаловались на автопилоты

Больше 400 пилотов подали коллективный иск к Boeing. Они заявили, что компания пошла на беспрецедентный шаг — она скрыла от них недостатки в системе самолета 737 MAX. Об этом сообщает австралийская служба ABC со ссылкой на судебные документы. Пилоты поясняют, что учились летать на этой модели Boeing, а сейчас после приостановки ее полетов они несут убытки и испытывают психологический дискомфорт из-за отсутствия работы.

Летчики также возмущены тем, что производитель использовал автоматизированное программное обеспечение. Система якобы придала судну «опасные аэродинамические недостатки при управлении». Могла ли компания намеренно скрывать неполадки в системе? И чего добьются пилоты? Эти вопросы «Ъ FM» задал заслуженному летчику России, заместителю главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимиру Попову: «Неполадки здесь связаны с автопилотом и с системой управления на режимах взлета и посадки. Остальные были испытаны, отработаны и до сих пор работают качественно. Но нюансы, связанные с набором высоты или снижением, оказались недостаточно корректными по своей программной структуре. Летчики так же, как и испытатели, могли этого не знать, да и конструкторы, программисты могли не учесть эти нюансы. Потому что новые подходы, пока не все так просто выяснить. Поэтому отводится время на технические, эксплуатационные испытания. Наверное, где-то поторопились. Если это в судебном порядке будет точно установлено, то летчикам могут выплатить компенсации. Об этих ограничениях обычно сообщается, они могут быть прописаны в инструкции. Например, в таком-то режиме это и это делать нельзя, а в другом, пожалуйста, выполняйте. Но знаю ли сами конструкторы эти нюансы — это вопрос будущего исследования».

Сейчас автоматические системы используются во всех самолетах. Периодически они дают сбои, но отказаться от них компании не могут, отмечает заслуженный пилот России Юрий Сытник: «На Boeing 737, 500, 600 все эти системы стояли, и на наших современных самолетах тоже. Они взяты из военных судов, и пилоты уже не в состоянии управлять огромной машиной, которая летает на больших скоростях. Считается, что во время длительного полета — более 6 часов — усталость экипажа огромная, а компьютер не устает. В помощь пилотам и создали эту систему, но она, как и все роботизированные машины, иногда выходит из-под контроля человека. Они дорабатывались до такой степени, что превзошли сами себя. Фирма Boeing посчитала, что машина более надежно и совершенно контролировать полет. Но что-то пошло не так. Пилот в полном здравии, самолет абсолютно исправен, но попадается режим, из-за которого при угле, превышающем 8-11 градусов, происходит нарушение программного обеспечения полета».

Boeing планирует переименовать самолеты типа 737 MAX, чтобы в дальнейшем избежать репутационных рисков. На уходящей неделе компания выступила на авиасалоне Ле-Бурже. Ее представители отметили, что собираются вернуть модель в небо. Сейчас у Boeing около 4,5 тыс. невыполненных заказов на лайнеры этой модели. Ранее полеты самолетов 737 MAX приостановили по всему миру. Это решение приняли после двух авиакатастроф, в которых в общей сложности погибли почти 350 человек. Подробности — в справке «Ъ FM».

В октябре прошлого года самолет Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты на остров Банка. Вскоре после вылета судно упало в море в районе западного побережья острова Ява. На борту находились 189 человек, никто из них не выжил. Другой самолет модели 737 MAX разбился в марте этого года в Эфиопии. Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines летел из города Аддис-Абеба в столицу Кении — Найроби. На его борту были 157 человек, среди них представители 35 стран, в том числе трое россиян. Все они погибли. Специалисты, которые занимаются расследованием, предварительно пришли к выводу, что самолет спикировал и врезался в землю: на бортовом компьютере сработала программа, которая корректировала действия пилотов в фоновом режиме. Та же проблема возникла на борту индонезийского Lion Air. В компании Boeing подтвердили проблему в системе MCAS. Она регулировала слишком острый угол подъема носа самолета. В середине мая в компании заявили, что полностью обновили программу.

Групповой иск пилотов к компании Boeing рассмотрят в суде в Чикаго. Слушания назначены на 21 октября.

Анна Никитина