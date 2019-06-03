Boeing обнаружил очередные дефекты

Boeing сообщил о новых проблемах с лайнером 737 MAX. Речь идет о бракованных деталях предкрылков. Они влияют на плавность взлета и посадки. Как подчеркнули в компании, дефектные комплектующие установили на 179 самолетов 737 MAX и 133 лайнера 737 NG. При этом проблемы не должны привести к крушению самолета, но могут негативно сказаться на его полете. В марте Boeing 737 MAX разбился в Эфиопии через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Затем почти все страны мира запретили полеты этих лайнеров в своем воздушном пространстве. Как новая проблема скажется на этой модели Boeing?

Теперь еще больше таких самолетов будут вынуждены стоять на земле, считает директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак: «Естественно, сейчас большое внимание уделяется тому, что произошло с 737 MAX, и выявлению конструктивных недостатков самолета, которые разработчику придется устранять. Видимо, это потребует много времени: парк с большим количеством машин стоит на земле, и совершенно очевидно, что будет стоять еще долго. Что касается потерь авиакомпаний из-за простоя самолетов, все зависит от юристов, которые на них работают и качества тех договоров, которые были заключены — все очень индивидуально».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о том, что власти США решили проверить предыдущие модели лайнеров семейства Boeing 737 MAX. По данным издания, подобная мера позволит американскому авиарегулятору убедиться в том, что эксплуатировать такие лайнеры полностью безопасно. При этом дополнительные проверки могут занять несколько месяцев. То, что у самолетов нашли проблемы с предкрылками, нельзя считать экстренной ситуацией, говорит управляющий директор журнала «Авиатранспортное обозрение» Максим Пядушкин: «Самолет — это сложный механизм, где постоянно что-то улучшается. Поэтому существует стандартная отработанная процедура: если регулятор видит, что в машине есть какой-то дефект, он выпускает специальную директиву, описывает системы и говорит, что делать. Обычно, если это не очень серьезно, то все заменяют до первого планового ремонта. Если же там что-то критичное, то все решается внепланово».

Впрочем, инвесторам не стоит опасаться новых проблем с самолетами компании Boeing, считает президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган. По его мнению, акции американского авиапроизводителя из-за этого не уйдут в пике: «Boeing — неплохая компания, у которой достаточно большой запас прочности и небольшие долги. Половину доходов корпорация получает от военного сектора, и это достаточно существенно. Может быть, прибыль по одному периоду отчетности немножко уменьшиться, но, в конце концов, огромного количества аварий с Boeing не происходило. Если какие-то самолеты отзывают на проверку, ничего в этом трагичного нет».

Компания Boeing ранее сообщила, что устранила неисправность в программном обеспечении, из-за которой предположительно разбился самолет 737 MAX в Эфиопии. Американские авиационные власти, в свою очередь ,заявляли, что снимут запрет на эксплуатацию лайнеров только после того, как авиапроизводитель представит последнюю версию программного обеспечения и появятся рекомендации о подготовке пилотов для самолетов этого типа.

Владимир Расулов