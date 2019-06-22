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Володин призвал Грузию гарантировать безопасность россиян

Неспособность властей Грузии обеспечить безопасность россиян мешает развитию туризма между двумя странами, заявил журналистам председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, в сложившейся ситуации Россия пока не намерена отменять визы для граждан Грузии.

Как считает господин Володин, в Грузии пытаются захватить власть «экстремистские силы». «Для достижения этой цели они используют антироссийскую и русофобскую риторику, опираясь на радикалов. Такие действия неприемлемы и наносят ущерб отношениям наших народов»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В 2018 году Грузию посетили 2 млн российских туристов, благодаря чему страна получила более 3,5 млрд, что составляет около 10% ВВП Грузии, рассказал Вячеслав Володин. По его мнению, «те, кто участвует в провокациях» в Грузии, своими действиями «бьют по благосостоянию своих граждан и бизнеса».

«Необходимо сделать все, чтобы безопасность российских граждан, семей, собирающихся на отдых, была гарантирована. Пока грузинская сторона не даст эту гарантию, нельзя развивать туризм и тем более его стимулировать, отменяя визы. К этому решению мы уже подошли, и оно было бы принято, если бы не действия грузинских радикалов и неспособность руководства Грузии обеспечить законность и правопорядок»,— уточнил спикер.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить пассажиров в Грузию. Указ был подписан на фоне беспорядков в этой стране. Продажи авиабилетов в Грузию уже прекратили S7, «Аэрофлот», Red Wings. Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines пока продолжают выполнять рейсы в Россию.

Подробности — в материале “Ъ” «Опять не генацвале».

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