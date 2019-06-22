Дерипаска изменил иск к Минфину США о снятии санкций

Российский бизнесмен Олег Дерипаска скорректировал свой иск к Минфину США и его главе Стивену Мнучину, который он подавал 15 марта. Обновленный документ 20 июня был направлен в Федеральный суд округа Колумбии, сообщает РБК. Господин Дерипаска надеется, что решение Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) о внесении его в санкционный список будет пересмотрено во внесудебном порядке и в итоге отменено. Ранее указывалось, что через свои прежние активы и посредством контроля над En+ Group бизнесмен владел «Евросибэнерго». Теперь, говорится в иске, OFAC признало, что Дерипаска не владеет или не контролирует эту компанию.

Также Олег Дерипаска просит суд рассмотреть действия OFAC на предмет предвзятости и нарушения ряда процессуальных норм. Он считает, что санкции против него стали результатом внутриполитической борьбы в США, были несправедливыми и незаконными.

Напомним, санкции США в отношении господина Дерипаски были введены в апреле 2018 года. Иск был подан после того, как в конце 2018 года основные его активы, «Русал» и En+, были выведены из-под санкций, так как бизнесмен согласился отказаться от контроля над ними. В иске указывалось, что из-за санкций Олег Дерипаска потерял $7,5 млрд.

Подробнее об иске — в публикации “Ъ” «"Речь идет о простой справедливости"».