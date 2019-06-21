Медведев назвал «передергиванием» заявление о вине России в обострении ситуации в Грузии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что попытки обвинить Москву в обострении ситуации в Грузии являются передергиванием реальности. «В Грузии происходят известные политические события, которые связаны с внутриполитической борьбой между радикальной оппозицией и теми силами, которые сейчас находятся у власти. Попытки свалить это все на Россию выглядят просто как передергивание реальной ситуации»,— сказал премьер-министр (цитата о ТАСС).

По его мнению, заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о России, как о «враге» и «оккупанте», является непрофессиональным. «Мне кажется, что эти заявления — крайне непрофессиональны, и, может быть, она просто еще не вошла, что называется, в курс дела или сознательно искажает ситуацию»,— сказал глава Кабинета министров.

Господин Медведев считает, что случай с российской делегацией был использован, чтобы столкнуть политические силы Грузии. «Поэтому это все сопровождается и комментариями различных политических клоунов типа Саакашвили, которые сразу же включились в этот процесс»,— добавил премьер-министр.

«Если там будет нагнетаться антироссийская истерия, наши люди просто туда не поедут, мы дадим такие рекомендации»,— сказал глава правительства.

Накануне в Грузии начались многотысячные протесты из-за визита в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Граждан страны возмутило то, что депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. К вечеру протестующие собрались возле здания парламента, угрожая штурмовать его и требуя отставки спикера, а также глав Службы госбезопасности и МВД.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «На холмах Грузии лежит ночной мятеж».

Депутат Сергей Гаврилов в интервью “Ъ” прокомментировал беспорядки в Грузии, вызванные его приездом.