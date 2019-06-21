Демонстранты отставили спикера

Грузинская оппозиция начала новый митинг в центре Тбилиси. Протестующие собрались у здания парламента страны. Они потребовали отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии и досрочных парламентских выборов. Причем главе МВД участники дали три часа на раздумья. Полиция накануне разогнала митингующих в центре Тбилиси. Поводом для протестов послужил визит российских депутатов. Глава делегации, Сергей Гаврилов, на сессии Межпарламентской ассамблеи православия временно занял, согласно регламенту, кресло спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе.

После акции в правящей партии «Грузинская мечта» заявили о том, что Кобахидзе покинет свой пост. Оппозицию это не остановило. Правда, в пятницу накал протеста не такой сильный, сообщил корреспондент «Коммерсанта» в Тбилиси Георгий Двали: «Сразу после инцидента на заседании Межпарламентской ассамблеи лидеры парламентской фракции “Европейская Грузия”, которая и стала инициатором этого демарша, призвали граждан собраться на митинги. Правда, они сказали, что это не партийное мероприятие. Но спонтанным его никак нельзя назвать. Были призывы, в том числе Михаила Саакашвили, который почти каждый час публиковал все новые видео в Facebook, выйти на улицы, поставить точку в правлении “российского олигарха” Бидзина Иванишвили, как он его называет.

На митинге были плакаты против России как государства, с протестами против оккупации, как здесь считают, Абхазии и Южной Осетии, с требованием вывода российских войск. Но каких-то этнических, антирусских лозунгов там не было, конечно. Сейчас в Тбилиси очень много российских туристов. И хотя все происходило недалеко от тех мест, где они живут и любят гулять, никаких эксцессов не было и, я уверен, не будет».

После протестов в Тбилиси президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию врагом и оккупантом. На своей странице в Facebook она заявила, что раскол страны на руку только Москве, и это «ее самое опытное оружие». Протесты прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал произошедшее в грузинской столице русофобской провокацией. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, из-за которого формально и началась акция, на брифинге в Госдуме заявил, что это попытка оппозиции сменить власть в Грузии: «Наше общее мнение состоит в том, что сейчас в Грузии происходит совершено очевидная попытка государственного переворота и захвата власти радикальными экстремистскими силами, которые во многом ориентируются из-за рубежа и, как нам кажется, связаны с господином Саакашвили.

Ясно, что наша Межпарламентская ассамблея была поводом для разжигания антироссийской истерии, для дискредитации Грузии как православной страны».

Несмотря на то, что спикер грузинского парламента подал в отставку, протесты в стране продолжатся. Правда, их размах может быть меньше, чем накануне, считает грузинский политолог, председатель Кавказского института мира, демократии и развития Гия Нодия: «Не думаю, что из-за этого кто-то прекратит митинги. Отставка Кобахидзе — это как бы жертва фигуры на фоне того, что произошло ночью — я имею в виду методы разгона демонстрации. Проблема не столько в том, удовлетворят ли людей такие сравнительно небольшие жертвы со стороны власти, а скорее в том, насколько оппозиция и недовольная публика сможет мобилизоваться, потому что со стороны оппозиции тоже есть проблемы. Многие недовольны тем, что представители национального движения призвали к занятию парламента, то есть нарушили законные методы. Большинство людей, которое пришло на митинг, этого не хотело.

Поэтому есть внутренние противоречия в оппозиции».

Тем временем в Тбилиси начали судить участников антироссийской акции. Как сообщил телеканал «Рустави 2», городской суд отправил под домашний арест девять человек. По данным МВД Грузии, полицейские задержали во время протестов в ночь на пятницу более 300 демонстрантов.

Владимир Расулов