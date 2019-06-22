Блестящие инвестиции

Стоимость золота на мировом рынке в минувшую пятницу впервые за шесть лет поднялась выше уровня $1,4 тыс. за тройскую унцию. За последний месяц драгоценный металл подорожал более чем на 10%. Торговая война между США и Китаем, а также готовность ФРС поддержать экономику страны повысили привлекательность защитных активов, к которым относится и золото. Российские частные инвесторы также могут поучаствовать в росте стоимости металла, но при выборе способа стоит обращать внимание на особенности инвестирования.

Многолетний рекорд

Четвертую неделю подряд цена золота растет стремительными темпами. По данным агентства Reuters, в пятницу его стоимость на спот-рынке впервые с сентября 2013 года поднялась выше уровня $1,4 тыс. за тройскую унцию. В ходе торгов цена достигала отметки $1410,78 за унцию — максимального значения с 6 сентября 2013 года. За четыре недели непрерывного роста драгоценный металл вырос в цене более чем на 10%.

В предыдущий раз стоимость металла поднималась так стремительно в начале 2016 года. Тогда на рынках наблюдалось снижение аппетита к риску из-за ухудшившихся ожиданий относительно перспектив роста мировой экономики, поэтому инвесторы предъявляли спрос на защитные активы, такие как золото. В результате за четыре недели, закончившиеся 12 февраля, стоимость металла выросла на 13%, до $1237,66 за унцию. Нынешний рост цен связан с торговой войной между США и Китаем, а также со смягчившейся риторикой ФРС США.

«Инвесторы, заинтересованные в золоте как в защитном активе, возвращаются на рынок,— отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке.— Принимая во внимание текущую обеспокоенность рынков по поводу экономического роста и готовность ФРС США сократить ставки, спрос на золото сохранится».

Весомое золото

Если частный инвестор хочет стать счастливым обладателем слитка золота, он может приобрести его в ряде отделений крупных банков (Сбербанка, Газпромбанка, «ФК Открытие», СМП-банка, Ланта-банка и других). Для этого следует заказать слиток интересующего качества (отличного или удовлетворительного), а также объема — от 1 г до нескольких килограммов.

Качество и мерность будут влиять на стоимость приобретаемого металла: чем ниже качество и выше вес слитка, тем ниже будет стоимость золота.

Цена слитка золота будет напрямую зависеть от котировок золота, а также от курса доллара. Стоит учитывать, что при покупке возникает НДС, который повышает конечную цену слитка на 20%. Кроме того, банки поддерживают широкий спред между ценой покупки и продажи, который (без учета НДС) составляет 9–15% в зависимости от массы слитка. Например, если цена продажи однограммового слитка составляет около 3,84 тыс. руб., то цена покупки — на 30,5% ниже, 2,67 тыс. руб. Это снижает привлекательность таких инвестиций на коротких отрезках времени. «В случае с покупкой физического золота придется не только заплатить НДС, но и задуматься о вариантах хранения — например, арендовать сейфовую ячейку, а это дополнительные расходы»,— отмечает главный аналитик ПСБ Роман Антонов.

В этой связи более интересным может стать покупка инвестиционных монет. Такие вложения лишены многих недостатков слитков: отсутствует НДС, более высокая ликвидность, меньше требований к условиям хранения. Однако спред между ценой покупки и продажи остается достаточно широким. В частности, в РСХБ приобрести золотую монету «Георгий Победоносец» (номинал 50 руб., масса 7,8 г) можно за 23,7 тыс. руб., а продать — за 22,5 тыс. руб.

Невесомое золото

Некоторые банки предлагают еще один способ инвестирования в драгоценные металлы — через открытие обезличенного металлического счета (ОМС). ОМС — это гибрид банковского счета до востребования и инвестиционного продукта. Открыть такой счет можно как в отделении банка, так и через личный кабинет. При его открытии приобретается некоторый объем условного золота. Курсы покупки и продажи виртуального металла отличаются на 5–10%. При этом открытие такого счета имеет ряд отличий от обычных вкладов: на эти средства не распространяется страховка государства, в случае получения прибыли придется уплатить со всей суммы подоходный налог. «НДФЛ взимается во всех случаях покупки золота в банке, если срок владения составляет менее трех лет. Данные виды инвестирования делает непривлекательными отсутствие процентного дохода: клиент может заработать только на разнице при покупке и продаже. Отсутствие возможности страхования также отпугивает инвесторов»,— считает Роман Антонов.

Бумажное золото

Инвестировать в золото можно, используя продукты управляющих компаний: у каждой крупной компании есть в линейке фондов ПИФ, ориентированный на драгоценный металл. Изначально паевые фонды данного типа были интервальными, поскольку драгоценный металл можно было приобретать на средства пайщиков только в виде металлических счетов. Со временем они были преобразованы в открытые ПИФы. Связано это было с появлением возможности приобретать в портфель акции иностранных биржевых фондов (ETF), привязанных к стоимости золота. На рынке остался только один интервальный фонд драгметаллов — под управлением «ВТБ Капитал Управление активами». По данным Investfunds, 48,7% активов фонда инвестировано в золото, свыше 19% приходится на палладий, 15,5% — на серебро и 14,85% — на платину.

Такие продукты можно купить и продать в офисе компании, у ее агента, в личном кабинете на сайте УК, через мобильное приложение. «"Золотые" ПИФы обладают низким порогом входа, высокой ликвидностью»,— отмечает начальник управления продаж и маркетинга «Райффайзен Капитала» Константин Кирпичев.

По оценкам “Ъ”, основанным на данных Investfunds, с начала года такие фонды принесли инвесторам рублевый доход в размере 6–14%.

«Покупка такого пая позволяет получить не только экспозицию на драгоценный металл, но и налоговые льготы в случае, если инвестор владеет паями больше трех лет»,— отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Эдуард Харин. «Мы рекомендуем нашим клиентам до 10–15% среднесрочного долларового портфеля держать в золоте»,— отмечает Константин Кирпичев.

Виталий Гайдаев