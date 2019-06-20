ФРС потеряла терпение

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания оставила ключевую ставку на уровне 2,25–2,5% годовых. При этом регулятор заявил о готовности «действовать, как это необходимо для поддержания расширения экономики» и отказался от обещания «быть терпеливым» в вопросе корректировки ставок. Семь из 17 участников комитета по открытым рынкам ФРС теперь прогнозируют даже два снижения ставки в этом году.

По итогам очередного заседания комитет по открытым рынкам ФРС США сохранил ключевую ставку в диапазоне 2,25–2,5%. Ставка не менялась в этом году, тогда как в прошлом — поднималась четыре раза (суммарно на 1 процентный пункт), в 2017-м — трижды (на 0,75 процентного пункта). Ранее президент США Дональд Трамп вновь призвал ФРС снизить ставки, обвинив регулятора в ухудшении условий для инвесторов по сравнению с более мягкой политикой Европейского центробанка.

В заявлении ФРС отметила хорошее состояние рынка труда и лишь «умеренный» рост экономической активности, указав, что инфляция снизилась и остается ниже цели в 2%. Регулятор ожидает «дальнейшего роста деловой активности, улучшения ситуации на рынке труда и сохранения инфляции на уровне около 2% в качестве наиболее вероятного сценария развития событий». В свете неопределенности и низкого роста инфляции ФРС пообещала следить за развитием ситуации и предпринять необходимые действия для поддержки расширения деловой активности. Ранее ФРС обещала «быть терпеливой» в оценке того, какие действия следует предпринять.

Отметим, что риторика регулятора поменялась еще в марте, тогда большинство участников комитета перестали ждать повышения ставки в этом году. Теперь 7 из 17 участников прогнозируют два снижения ставки в этом году (срединный прогноз не изменился, так как большинство ждут сохранения ставки на прежнем уровне).

Экономические прогнозы ФРС также частично скорректированы — теперь там ждут, что ВВП США в 2020 году вырастет на 2% вместо 1,9% (в этом году — 2,1%, как ожидалось и в марте). Прогноз по инфляции на этот год снижен до 1,5% с 1,8%, на 2020 год — до 1,9% с 2%. В апреле потребительская инфляция за вычетом энергии и продовольствия, на которую ориентируется ФРС, составила 1,6%. В конце апреля глава ФРС Джером Пауэлл говорил, что снижение вызвано лишь временными факторами, в частности падением расценок на финансовые услуги.

Между тем о готовящемся дополнительном смягчении политики накануне говорил и глава ЕЦБ Марио Драги, и это несмотря на то, что банк пока не приступал к повышению ставок. «Если торговые споры продолжат разгораться, а индикаторы деловой активности снижаться, то снижения ставок в июле можно будет ждать и от ЕЦБ, и от ФРС»,— полагают в ING Bank, указывая, впрочем, что этот сценарий вряд ли будет реализован. Напомним, Дональд Трамп сообщил, что планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20, что позволит возобновить переговоры. «Два события тесно связаны — достижение торговой сделки США—Китай снизит риски и может позволить ФРС не снижать ставки или наоборот»,— отмечает Дмитрий Полевой из РФПИ.

В Capital Economics не исключают снижения ставки в сентябре, но отмечают, что помимо низкого роста занятости в мае остальные показатели пока не являются достаточными индикаторами для снижения ставки, тогда как действие повышенных тарифов хотя и окажет давление на инфляцию, но эффект будет по большей части компенсирован укреплением доллара и снижением цен на сырьевые товары, в первую очередь на нефть.

Татьяна Едовина