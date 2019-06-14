Палладий структурно дорожает

В четверг цены на палладий обновили полуторамесячный максимум, поднявшись до отметки $1440 за тройскую унцию. Повышению цен способствуют планы Китая по стимулированию спроса на автомобили, ужесточение экологических требований к выбросам, а также структурный дефицит металла на рынке. На фоне низких запасов палладия у биржевых фондов его стоимость может в ближайшие месяцы обновить исторический максимум, преодолев уровень $1600 за унцию.
После сильного падения в начале весны в июне цены на палладий резко пошли вверх. По данным агентства Reuters, в четверг стоимость драгоценного металла поднималась на 2,4%, до отметки $1440 за тройскую унцию.
Остальные драгоценные металлы не могут похвастаться таким ростом стоимости. Так, цена золота выросла только на 0,6%, до $1338 за унцию, серебро подешевело на 0,2%, до $14,88 за унцию, платина подешевела на 1,2%, до $810 за унцию.
Восстановление цен на палладий происходит на фоне планов Китая оказать поддержку экономике страны. На прошлой неделе Государственный комитет по делам развития и реформ опубликовал план по активизации спроса на автомобили и бытовую технику. В понедельник Госсовет КНР обнародовал новые меры, позволяющие местным органам власти использовать специальные облигации для финансирования инфраструктурных проектов.
По словам главного аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, фискальные стимулы Китая — это еще одна попытка поддержать экономическую активность в стране через рост инвестиций в инфраструктурные проекты. Как следствие, это должно найти отражение в росте спроса на промышленные металлы. «В Китае реализуются параллельно две программы — автомобилизации и снижения токсичности автомобильного выхлопа, поэтому предъявляется повышенный спрос на палладий для катализаторов»,— отмечает аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов. Ужесточение экологических норм отмечается не только в Китае, но и в США, ЕС и Индии.
По оценкам компании Johnson Matthey, по итогам 2019 года дефицит палладия составил 809 тыс. унций против 121 тыс. унций годом ранее. «Новых месторождений фактически нет. Производство в Южной Африке сокращается по мере истощения платиновых месторождений, где палладий является побочным продуктом. Увеличивается доля автомобилей с бензиновыми и гибридными двигателями. В результате на рынке сохраняется дефицит палладия»,— отмечает руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов.
В течение предшествующих нескольких лет недостаток металла на рынке компенсировался за счет биржевых фондов, ориентированных на вложения в палладий. Но с середины 2015 года активы таких фондов снизились в пять раз — с 3 млн унций до менее 0,6 млн унций, свидетельствуют данные Bloomberg. «Запасы металла в ETF стабилизировались в первом квартале после четырех лет сокращения, но они уже не могут покрывать разницу между промышленным потреблением и поставками»,— говорится в исследовании Johnson Matthey.
В таких условиях аналитики ожидают дальнейшего роста цен на палладий. «Китайское законодательство о выбросах вступит в силу в 2020 году на национальном уровне, однако в некоторых провинциях и городах новые стандарты будут введены в июле этого года в соответствии с "Планом защиты голубого неба"»,— говорится в отчете Johnson Matthey. Это приведет к постепенному увеличению использования палладия в китайских автомобилях. По оценке Алексея Антонова, во втором полугодии стоимость палладия вновь может достигнуть уровня $1600 за тройскую унцию, приблизившись к историческому максимуму. «Заменить в автомобильных катализаторах палладий на платину и родий технически проблематично, для этого потребуется много времени. Крупные автопроизводители на это не пойдут, так как палладий составляет незначительную часть себестоимости автомобиля»,— считает Борис Красноженов.
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