Палладий структурно дорожает

В четверг цены на палладий обновили полуторамесячный максимум, поднявшись до отметки $1440 за тройскую унцию. Повышению цен способствуют планы Китая по стимулированию спроса на автомобили, ужесточение экологических требований к выбросам, а также структурный дефицит металла на рынке. На фоне низких запасов палладия у биржевых фондов его стоимость может в ближайшие месяцы обновить исторический максимум, преодолев уровень $1600 за унцию.

После сильного падения в начале весны в июне цены на палладий резко пошли вверх. По данным агентства Reuters, в четверг стоимость драгоценного металла поднималась на 2,4%, до отметки $1440 за тройскую унцию.

За шесть дней палладий прибавил в цене более 8%, и его котировки вернулись к значениям полуторамесячной давности.

Остальные драгоценные металлы не могут похвастаться таким ростом стоимости. Так, цена золота выросла только на 0,6%, до $1338 за унцию, серебро подешевело на 0,2%, до $14,88 за унцию, платина подешевела на 1,2%, до $810 за унцию.

Восстановление цен на палладий происходит на фоне планов Китая оказать поддержку экономике страны. На прошлой неделе Государственный комитет по делам развития и реформ опубликовал план по активизации спроса на автомобили и бытовую технику. В понедельник Госсовет КНР обнародовал новые меры, позволяющие местным органам власти использовать специальные облигации для финансирования инфраструктурных проектов.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, фискальные стимулы Китая — это еще одна попытка поддержать экономическую активность в стране через рост инвестиций в инфраструктурные проекты. Как следствие, это должно найти отражение в росте спроса на промышленные металлы. «В Китае реализуются параллельно две программы — автомобилизации и снижения токсичности автомобильного выхлопа, поэтому предъявляется повышенный спрос на палладий для катализаторов»,— отмечает аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов. Ужесточение экологических норм отмечается не только в Китае, но и в США, ЕС и Индии.

Эффект растущего спроса на металл со стороны автомобильной отрасли усиливается нехваткой производственных мощностей.

По оценкам компании Johnson Matthey, по итогам 2019 года дефицит палладия составил 809 тыс. унций против 121 тыс. унций годом ранее. «Новых месторождений фактически нет. Производство в Южной Африке сокращается по мере истощения платиновых месторождений, где палладий является побочным продуктом. Увеличивается доля автомобилей с бензиновыми и гибридными двигателями. В результате на рынке сохраняется дефицит палладия»,— отмечает руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов.

В течение предшествующих нескольких лет недостаток металла на рынке компенсировался за счет биржевых фондов, ориентированных на вложения в палладий. Но с середины 2015 года активы таких фондов снизились в пять раз — с 3 млн унций до менее 0,6 млн унций, свидетельствуют данные Bloomberg. «Запасы металла в ETF стабилизировались в первом квартале после четырех лет сокращения, но они уже не могут покрывать разницу между промышленным потреблением и поставками»,— говорится в исследовании Johnson Matthey.

В таких условиях аналитики ожидают дальнейшего роста цен на палладий. «Китайское законодательство о выбросах вступит в силу в 2020 году на национальном уровне, однако в некоторых провинциях и городах новые стандарты будут введены в июле этого года в соответствии с "Планом защиты голубого неба"»,— говорится в отчете Johnson Matthey. Это приведет к постепенному увеличению использования палладия в китайских автомобилях. По оценке Алексея Антонова, во втором полугодии стоимость палладия вновь может достигнуть уровня $1600 за тройскую унцию, приблизившись к историческому максимуму. «Заменить в автомобильных катализаторах палладий на платину и родий технически проблематично, для этого потребуется много времени. Крупные автопроизводители на это не пойдут, так как палладий составляет незначительную часть себестоимости автомобиля»,— считает Борис Красноженов.

Виталий Гайдаев