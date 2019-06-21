Интерес москвичей к телетрансляции прямой линии стал минимальным с 2013 года

Прямую линию с Владимиром Путиным смотрели по ТВ около 1 млн москвичей, рейтинг составил 6,8%, доля аудитории — 52,5%, сообщает РБК со ссылкой на предварительные данные компании Mediascope. Рейтинги передачи в Москве падают четвертый год подряд: в 2015 году они составляли 12,7%, в 2016-м — 10,3%, в 2017-м — 10,1%, а в 2018-м — 8,1%.

Прямая линия с Владимиром Путиным в цифрах Читать далее

Активнее всего смотрели вторую половину трансляции. Первые два часа аудитория составляла примерно 974 тыс. человек (рейтинг — 6,7%, доля — 50,6%), у оставшейся части — 1 млн человек (рейтинг — 7%, доля — 54,2%). Телевизионную трансляцию посмотрело меньше москвичей, чем шесть лет назад: в 2013-м аудитория составляла 1,1 млн человек.

Данных по России пока нет. В прошлом году прямая линия поставила антирекорд по показателям за семь лет.

Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным проходила 20 июня. Она длилась 4 часа 16 минут, за время трансляции президент успел ответить на 81 вопрос (на два больше, чем в прошлом году). Самыми задаваемыми стали вопросы на социальную тему.

Подробнее — в материале “Ъ” «У прямства есть свои плюсы».