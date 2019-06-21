Депутат Гаврилов объяснил, почему занял место спикера парламента Грузии

Глава комитета по развитию гражданского общества Госдумы РФ Сергей Гаврилов в интервью “Ъ” прокомментировал ситуацию с протестами в Грузии. Он заявил, что занял место спикера парламента Грузии во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия «согласно протоколу подобных мероприятий».

Именно то, что господин Гаврилов сел на место спикера, послужило причиной многотысячных протестов в Тбилиси. К вечеру 20 июня протестующие собрались возле здания парламента, угрожая штурмовать его и требуя отставки спикера, а также глав Службы госбезопасности и МВД. Произошли столкновения протестующих с полицией, пострадали 240 человек.

«Никаких недомолвок по этому поводу не было. Куда меня приглашает сесть принимающая сторона — там я и располагаюсь. По протоколу это почетное место отводится именно председательствующему Генассамблеи, а не секретарям»,— сказал глава комитета в интервью “Ъ”. По словам господина Гаврилова, Генассамблею ведет только президент Межпарламентской ассамблеи православия, кем он и являлся. Он добавил, что на этом же месте заседал в национальном парламенте Греции, в ливанском парламенте — «и не было никаких проблем».

Кроме того, он сообщил, что в гостинице во время выхода к прессе на членов делегаций напали. «Угрожали убийством членам делегаций Межпарламентской ассамблеи православия. Заявляли с трибун парламента, что нас убивали и будут убивать»,— сказал господин Гаврилов.

Подробнее о ситуации со слов депутата — в интервью “Ъ”.

Подробнее о беспорядках в Грузии читайте в публикации “Ъ” «На холмах Грузии лежит ночной мятеж».