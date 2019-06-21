Налоговым преступлениям оставили срок

Верховный суд прислушался к бизнесу и не стал отменять срок давности по налоговым преступлениям. По крайней мере, до осени. На днях крупнейшие объединения предпринимателей попросили власти не менять устоявшуюся практику. Устроит ли отсрочка бизнесменов? И какие у них опасения? Разбирался Александр Рассохин.

Сейчас, если кто-то из предпринимателей уходит от уплаты налогов, то уголовное дело против него длится от двух до десяти лет в зависимости от тяжести преступления. Но вскоре эта норма уйдет в прошлое, предупреждает Верховный суд. Выплатите долг — тогда и освободитесь от взора правосудия. И бизнес резонно насторожился. В деловых кругах уверены: как только будет принято решение, налоговики вместе с правоохранителями начнут поднимать дела прошлых лет.

Торгово-промышленная палата, Ассоциация европейского бизнеса, Российско-германская внешнеторговая палата, РСПП и «Деловая Россия» написали письма в Верховный суд. Если их просьбы не возымеют успеха, то все стремления властей улучшить бизнес-среду сойдут на нет, предупреждает вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова: «С одной стороны, мы говорим о “регуляторной гильотине”, избыточных требованиях. С другой стороны, подождите, без срока давности — это как? Ощущение уголовного преследования катастрофически овладевает всеми. При всех наших опросах больше 80% населения ответили, что честно вести бизнес в стране невозможно».

Еще месяц назад Минэкономразвития объявило, что следующий, 2020-й, будет годом предпринимательства. Власть намерена улучшить образ российского бизнесмена, чтобы вдохновить граждан открывать свое дело. Однако постановление Верховного суда все рушит на корню, с сожалением констатирует основатель компании Natura Siberica Андрей Трубников: «Государство пытается собрать больше налогов любым способом. В конечном счете окажется, что их станет меньше — люди просто боятся заниматься бизнесом».

Безусловно, уклонение от уплаты налогов — преступление. Но такой инструмент, как срок давности, хотя бы давал какие-то возможности для работы в непростой, полной бюрократии среде. Решение Верховного суда — это очередной, происходящий чуть ли не каждый месяц удар по привлекательности страны для иностранных инвесторов, говорит президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган: «Да, допустим, кто-то совершил какое-то преступление. Проходит 15 лет — нельзя же человеку всю жизнь жить под дамокловым мечом. Мы добьемся этим еще одной волны отъезда бизнесменов. У нас и так бизнесмены — как перелетные птички — все мечтают куда-нибудь уехать».

Почему именно сейчас Верховный суд решил отменить срок давности? Первый зампред совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев предполагает, что власти могли заинтересоваться большим количеством налоговых преступлений, происходивших во время кризиса: «Это как раз затронет период кризиса 2014 года, когда предприниматели вели себя по-разному, не могли реагировать адекватно на складывающуюся ситуацию.

Возможно, это является каким-то политическим заказом».

Стоит предполагать, что под взор налоговиков попадут и российские бизнесмены за рубежом. В теории силовики могут направить запрос в Интерпол на экстрадицию тех, кто когда-то уходил от уплаты налогов. Впрочем, как говорят юристы, многие западные страны такие требования игнорируют, не считая подобные преступления серьезными. И это могут иметь в виду уже предприниматели в России, которые с опасением ждут осени.

В Верховном суде уточняют, что рассмотрение постановления только началось, и в будущем оно, возможно, изменится.