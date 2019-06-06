Недоимка как средство заручиться поддержкой

Сроки давности по уголовным делам о налоговых преступлениях следует считать со дня добровольного или принудительного погашения задолженности, а в качестве мотива такого рода преступления могут рассматриваться не только имущественная выгода, но и карьеризм, семейственность или желание заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса. Такие нормы содержатся в проекте постановления сегодняшнего пленума Верховного суда (ВС) РФ.

Сегодня на пленуме ВС РФ рассматривали вопрос «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления». Напомним, эти преступления, совершенные как физическими, так и юридическими лицами, квалифицируются статьями 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ, а постановления пленума ВС обязательны для исполнения судами всех уровней.

Уточнив, что способом уклонения от уплаты налогов является не только злонамеренное искажение отчетности, но и умышленное бездействие (непредоставление деклараций), пленум рассказал, как следует рассчитывать сроки давности по налоговым преступлениям. «Исходя из того, что сроки представления налоговой декларации (расчета) и сроки уплаты налога, сбора, страхового взноса могут не совпадать», и с учетом того, что налоговое преступление является «длящимся», сроки давности уголовного преследования предлагается рассчитывать со дня добровольного погашения недоимки или ее взыскания.

Уголовная ответственность за налоговые преступления, подчеркивается в проекте постановления пленума, наступает с 16-летнего возраста. Причем речь может идти не только о бизнесменах, зарегистрировавших юридические лица, но и об индивидуальных предпринимателях, нотариусах, занимающихся частной практикой, и адвокатах, учредивших адвокатский кабинет.

Если от налогов уклоняется предприниматель, руководящий фирмой, которую номинально возглавляет подставное лицо, то исполнителем преступления считается сам бизнесмен, а номинальный руководитель — его пособником.

Оговаривается, что последний должен был осознавать преступный характер своих действий. При этом сотрудники организации, которая уклонялась от уплаты налогов и страховых платежей, должны привлекаться к уголовной ответственности только в том случае, если они умышленно совершали действия, которые способствовали совершению преступления. Отдельно оговаривается, что в тех случаях, когда уклонение от налогов сопровождается изготовлением поддельных документов, действия злоумышленников должны дополнительно квалифицироваться по соответствующей 327-й статье УК РФ.

Что касается мотивов совершения налоговых преступлений, то в постановлении пленума ВС указывается, что они могут быть не только корыстными.

«Личный интерес как мотив преступления может выражаться в стремлении извлечь выгоду имущественного, а также неимущественного характера, обусловленную такими побуждениями, как карьеризм, протекционизм, семейственность, желание приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса и т. п.»,— говорится в документе.

Отдельно пленум остановился на важном вопросе об освобождении от уголовной ответственности за налоговые преступления.

Как известно, такая возможность предусмотрена законом на стадии предварительного следствия — если неплательщик раскаялся и полностью возместил ущерб. На судебной стадии такой вариант невозможен. «Полное возмещение ущерба бюджетной системе Российской Федерации после назначения судебного заседания не является основанием для освобождения лица от уголовной ответственности… но в соответствии с пунктом "к" части 1 статьи 61 УК РФ признается судом обстоятельством, смягчающим наказание»,— говорится в проекте постановления пленума ВС. При этом оговаривается, что возмещение ущерба может быть произведено не только самим фигурантом, но и другими лицами, а также организациями с его согласия или по его просьбе. «Обещания, а также различного рода обязательства лица, совершившего преступление, возместить ущерб и перечислить денежное возмещение в федеральный бюджет в будущем не являются обстоятельствами, дающими основание для освобождения этого лица от уголовной ответственности»,— подчеркивается в документе.

Александр Александров