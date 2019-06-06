Должникам припомнят прошлые неуплаты

Уклонение от уплаты налогов становится бессрочным. Уголовное преследование будет продолжаться до тех пор, пока должник не рассчитается с государством. Такое предложение подготовил Верховный суд. По сути, он отменяет срок давности по налоговым преступлениям. К чему это может привести? И кого коснется? Выяснял Александр Рассохин.

Шесть лет лишения свободы — столько грозит тем, кто уходит от уплаты налогов. Впрочем, как показывает практика, уйти можно. И если какое-то время не попадаться правоохранителям, то в итоге дело закрывают. Для компаний, у которых особо крупная задолженность, этот срок составляет десять лет, если долг невелик, или речь идет о физлицах, то срок давности два года. Но теперь Верховный суд собирается его отменить. Дело будет длиться до тех пор, пока должник не заплатит все, что положено. Но самое главное — закон приобретает обратную силу. И теперь правоохранители могут постучаться к тем, кто думал, что угроза миновала, говорит руководитель аналитической службы юридической компании «Пепеляев Груп» Вадим Зарипов: «Это означает, что даже такие постановления можно отменить и возобновить производство по делу, нужно лишь поменять точку зрения на уже устоявшиеся вещи. Из-за такой трактовки получается, что срока давности нет, а раз его нет, и выясняется, что так было всегда, то можно “вернуться в прошлое”».

Если Верховный суд продавит свое предложение, то стоит ждать, что налоговые органы начнут массово поднимать дела минувших лет. К кому именно могут прийти? Истории, когда предприниматели перечисляли налоги, но из-за ошибки в ФНС платеж не проходил, не единичны. Однако назвать это уклонением от уплаты нельзя — за проблемы налоговой россияне не отвечают, подчеркивает партнер компании TaxAdvisor Дмитрий Костальгин: «Вопрос о сроках давности возникает, когда есть сам факт совершения преступления — уклонение от уплаты налогов физического или юридического лица. Есть классический пример, когда существует недоимка, но нет состава преступления. Компания подала налоговую декларацию, отразила, например, налог на прибыль и не платит. Недоимка есть, но фирма может не платить, потому что у нее нет денег, то есть она не уклонилась, а честно отчиталась перед бюджетом, и состава преступления здесь нет».

Другой вопрос: что ждет тех, кто скрылся от налоговой за границей? Правоохранители могут вспомнить о них, объявить в международный розыск и попросить Интерпол арестовать и экстрадировать таких лиц на родину. Это в теории, а на практике могут возникнуть проблемы, предполагает партнер адвокатского бюро Herbert Smith Freehills Алексей Панич: «Налоговые преступления во многих государствах в качестве тяжких не рассматриваются. В принципе по таким делам может последовать отказ в экстрадиции, не говоря уже про то, что ряд государств вообще не признает уклонение от уплаты налогов преступлением. Ярким примером здесь является Швейцария».

Но чем вызвано желание властей вспомнить о прошлых грехах россиян? Ответ кроется все там же — в государственной казне, говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров: «Если говорить об иностранных инвестициях, то сейчас экономика России находится в определенной стагнации. Я полагаю, это один из важнейших индикаторов, который будет влиять на принятие решения даже теми иностранцами, которые считают себя дружественными».

Давление на бизнес — история хрестоматийная, однако в прошлом году президент Владимир Путин потребовал разобраться с ней и пройтись «регуляторной гильотиной» по огромному перечню бюрократических требований к предпринимателям.

Верховный суд обсуждал первую версию постановления. Там отмечают, что работа над документов продолжится.