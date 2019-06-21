Премьер-министр Грузии пообещал наказать ответственных за беспорядки

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе предупредил, что все виновные в попытке «штурма здания парламента» и «насилии по отношению к полицейским... понесут заслуженное наказание».

По данным “Ъ”, в результате ночных столкновений в Тбилиси около ста человек получили ушибы и увечья различной степени тяжести. В том числе десятки человек доставлены в больницу в состоянии шока, вызванного слезоточивым газом. Большинство из них — женщины. Сам слезоточивый газ, по утверждению медиков, не особо опасен для жизни, но для людей, впервые подвергнувшихся его воздействию, «опасен эмоциональный шок».

Пострадали не только демонстранты, но и полицейские. По сообщению Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, наиболее тяжелым остается положение тех демонстрантов, которым резиновые пули попали в глаза. Оппозиционная телекомпания «Рустави-2» сообщает, что по крайней мере три человека потеряли глаз навсегда. Врачи пытаются спасти им второй глаз.

Утром в пятницу у здания бывшей государственной филармонии в центре грузинской столицы произошли столкновения между молодыми людьми, поддерживающими оппозицию, и экипажами патрульной полиции. Оппозиционеры закидали полицейских камнями и палками, а также перевернули полицейскую машину. Несколько человек задержано. Полиция начала задержания и в других районах города. Но среди задержанных лишь рядовые демонстранты — власти явно опасаются арестовывать лидеров оппозиции, чтобы не вызвать критику Запада.

Накануне в Грузии начались многотысячные протесты из-за визита в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Граждан страны возмутило то, что депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. К вечеру четверга протестующие собрались возле здания парламента, угрожая штурмовать его и требуя отставки спикера, а также глав Службы госбезопасности и МВД. Грузинская оппозиция анонсировала «абсолютно мирный митинг с 19:00 в пятницу».

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «На холмах Грузии лежит ночной мятеж».

Депутат Сергей Гаврилов в интервью “Ъ” прокомментировал беспорядки в Грузии, вызванные его приездом.

Георгий Двали