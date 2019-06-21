Грузинская оппозиция предъявила властям ультиматум из трех пунктов

Утром в пятницу, когда части специального назначения МВД все-таки сумели вытеснить митингующих с центрального проспекта Руставели, лидер партии «Европейская Грузия» бывший секретарь Совета национальной безопасности Грузии Гига Бокерия огласил солидарное решение всех оппозиционных сил о выдвижении трех основных требований к правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили.

Во-первых, оппозиция требует отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, поскольку, по утверждению оппозиционеров, «именно он ответствен за национальный позор, когда представитель “страны-оккупанта” депутат Госдумы Сергей Гаврилов восседал в кресле спикера парламента Грузии и вел заседание Межпарламентской ассамблеи православия на русском языке» (см. “Ъ” от 20 июня).

Во-вторых, объединенная оппозиция настаивает на немедленной отставке министра внутренних дел Георгия Гахарии, поскольку именно пограничная полиция, входящая в систему МВД, «пустила в страну Сергея Гаврилова, который голосовал за оккупацию Абхазии и Южной Осетии, а в 1993 году с оружием в руках воевал против Грузии в Абхазии».

В-третьих — и это самое главное условие — оппозиционеры требуют немедленного отказа от смешанной мажоритарно-пропорциональной системы выборов, когда половина законодательного органа избирается по одномандатным округам, а вторая половина — по партийным спискам. По словам господина Бокерии, очередные (2020) или внеочередные парламентские выборы «должны пройти исключительно по партийным спискам».

От имени всех оппозиционных партий Гига Бокерия предупредил, что власти обязаны декларировать согласие на все три условия до 19:00 местного времени (18:00 мск), когда на том же проспекте Руставели у здания парламента «начнется новый, абсолютно мирный митинг оппозиции».

О протестах читайте в публикации “Ъ” «На холмах Грузии лежит ночной мятеж».

Георгий Двали