Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитовании

Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о необходимости остановить разрастание «пузыря» в сфере потребительского кредитования. По словам министра, у депутатов Госдумы есть «ряд предложений» для разрешения ситуации. Суть этих предложений господин Орешкин раскрывать не стал, уточнив, что «эти инициативы, когда время придет, будут озвучены».

Министр также призвал «работать с теми конкретно людьми, которые попали в непростую жизненную ситуацию» из-за потребкредитов. «Проблема не только в банковском кредите, ужасная ситуация складывается, мое мнение, в микрофинансовых организациях. <…> Люди, которые попадают в эти "долговые ямы", они просто из них выбраться не могут»,— сказал он в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее сообщалось, что средняя сумма потребкредита достигла рекорда в 207 тыс. руб. Всего в апреле 2019 года было выдано 1,3 млн кредитов на сумму 270,8 млрд руб.

Напомним, Центробанк решил принять дополнительные меры по ограничению долговой нагрузки в потребительском кредитовании. Это сделано в целях ограничения рисков, которые связаны с закредитованностью населения. С 1 октября ЦБпланирует установить надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня показателя долговой нагрузки и полной стоимости кредита.

Подробности — в материале “Ъ” «Долговую нагрузку вписали в риски».