Средняя сумма потребкредита достигла рекорда в 207 тыс. рублей

Бюро кредитных историй «Эквифакс» в ходе исследования выяснило, что средняя сумма выданных в апреле потребительских кредитов достигла исторического максимума в 207 тыс. руб. За месяц этот показатель вырос на 24 тыс. руб., а с начала года на 47 тыс. руб., говорится в исследовании, которое имеется в распоряжении «РИА Новости».

По мнению гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина, рост средней суммы потребкредита происходит из-за того, что банки стремятся к долгосрочному сотрудничеству с качественным клиентом, поэтому готовы выдавать все большие суммы.

Всего в апреле 2019 года было выдано 1,3 млн кредитов на сумму 270,8 млрд руб. По сравнению с апрелем 2018 года это больше на 22,1% и является максимумом с начала года. При этом отмечается некоторое снижение количества выдаваемых потребительских кредитов.

Напомним, Центральный банк принял решение принять дополнительные меры по ограничению долговой нагрузки в потребительском кредитовании. Это сделано в целях ограничения рисков, которые связаны с закредитованностью населения. С 1 октября Банк России планирует установить надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня показателя долговой нагрузки (ПДН) и полной стоимости кредита. По мнению ЦБ, повышение надбавок будет способствовать снижению стимулов банков к расширению необеспеченного потребительского кредитования за счет предоставления кредитов заемщикам с уже высоким ПДН.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Долговую нагрузку вписали в риски».