Суд арестовал Бойко-Великого на два месяца

Басманный суд постановил арестовать бизнесмена Василия Бойко-Великого до 19 августа, сообщает корреспондент “Ъ”. Предприниматель вину не признал, уверяя, что она не доказана материалами дела. Его защита просила отпустить господина Бойко-Великого под залог в 10 млн руб., сам он просил избрать меру пресечения, не связанную с арестом.

На вопрос “Ъ”, будет ли обжалован арест, один из адвокатов бизнесмена сказал: «Конечно».

Бизнесмен был задержан накануне, 19 июня. Следствие предъявило ему и шести его соучастникам обвинения в хищении больше 180 млн руб. и почти $1 млн у банка «Кредитный экспресс».

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «"Помолитесь за меня"».