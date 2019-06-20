Бойко-Великого обвиняют в хищении средств клиентов «Кредитного экспресса»

Бизнесмену, главе совета директоров компании «Вашъ финансовый попечитель» Василию Бойко-Великому и шести его соучастникам предъявлены обвинения в хищении больше 180 млн руб. и почти $1 млн у банка «Кредитный экспресс», сообщила официальный представитель Следственного комитета (СКР) РФ Светлана Петренко. Следствие просит заключить фигурантов под стражу.

«По версии следствия, в период с 2013 по 2018 год владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили средства банка в размере свыше 180 млн руб. и $929 тыс.»,— сказала госпожа Петренко. По ее словам, системные хищения привели к отзыву лицензии у банка.

Следователи считают, что фигуранты с помощью паспортов клиентов составляли подложные документы о якобы полученных кредитах и похищали денежные средства клиентов, размещенные на депозитных счетах. Госпожа Петренко отметила, что сейчас установлен 31 факт хищений, следователи продолжают работу по обнаружению аналогичных эпизодов. Кроме того, следствие проверяет факты вывода активов банка с помощью предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов юрлицам.

По словам представителя ведомства, семеро соучастников задержаны, им предъявлены обвинения в растрате, совершенной организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу. По данным “Ъ”, решение об аресте будет принимать Басманный районный суд Москвы.

Накануне вечером, по словам источников “Ъ”, В ГСУ СКР проходил допрос бизнесмена. По итогам допроса он был задержан.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Василия Бойко-Великого вернули следствию».