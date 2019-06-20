«Помолитесь за меня»

Глава компании «Вашъ финансовый попечитель» и агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий, обвиняемый Следственным комитетом РФ (СКР) в особо крупной растрате, попросил священников и мирян молиться за него. Свою причастность к растрате средств банка «Кредитный Экспресс» он отрицает.

После задержания Василий Бойко-Великий был помещен в камеру изолятора временного содержания УМВД Юго-Западного округа Москвы. Причем его соседом оказался человек, обвиняемый в совершении насильственного преступления — нанесении тяжких телесных повреждений, что запрещено законом. Господин Бойко-Великий тут же превратил камеру в молельную комнату, развесив по стенам небольшие иконы, которые следователи и оперативники разрешили ему взять с собой. Время между следственными действиями он коротал, читая псалтырь и молитвослов. Одет он был в свой знаменитый камзол с позолоченными галунами.

Ответственному секретарю Общественной наблюдательной комиссии Ивану Мельникову господин Бойко-Великий рассказал, что после задержания ему разрешили позвонить жене.

Жену православный предприниматель попросил связаться со священниками и мирянами, чтобы те молились за него.

«Свою причастность к хищениям Бойко-Великий отрицает, полагая, что все его проблемы связаны с бизнесом»,— отметил господин Мельников и добавил, что предприниматель собирается обратиться за поддержкой к бизнес-омбудсмену Борису Титову.

Господин Бойко-Великий, по его словам, не понимает, за что был задержан, опасаясь, что уголовное преследование может отразиться на 2 тыс. сотрудников его компаний.

Следует отметить, что господин Бойко-Великий проходит обвиняемым по двум уголовным делам. Первое, в котором ему инкриминируется создание оргпреступного сообщества для хищения земельных участков, уже несколько лет слушается в Рузском райсуде Московской области. Причем господин Бойко-Великий добился признания ареста по этому делу незаконным и даже получил в связи с решением Европейского суда по правам человека компенсацию за это. Тогда, отметим, предприниматель находился под арестом в ИВС ГУ МВД по Москве на Петровке, 38. Сейчас этот изолятор закрыт на ремонт, однако в окружном ИВС, по его словам, оказались те же неудобные матрасы, что и на Петровке.

Еще в более худшем положении, по словам господина Мельникова, оказалась бывший гендиректор банка «Кредитный Экспресс» Алла Кабанова, которая попала в ИВС, будучи инвалидом третьей группы. Женщине участники расследования предложили проследовать с ними, сказав, что это ненадолго, поэтому в отличие от господина Бойко-Великого она не взяла с собой лекарства.

Учитывая, что госпожа Кабанова страдает сахарным диабетом, тромбозом, аритмией сердца и прочим, принимать лекарства нужно постоянно.

Как отметил правозащитник, она рассчитывала попасть не в ИВС, а к лечащему врачу, к которому давно записалась на прием.

Обращаясь в Басманный райсуд, СКР потребовал определить Василия Бойко-Великого и Аллу Кабанову в СИЗО. По версии следствия, в 2013–2018 годах господин Бойко-Великий, как владелец 10% уставного капитала банка «Кредитный Экспресс», вместе с директором учреждения Кабановой и другими, используя фиктивные документы, похитил 180 млн руб. и $929 тыс.

Николай Сергеев