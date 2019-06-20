«Водоканал» не получал заявку на подключение воды от жительницы села, пожаловавшейся Путину

Жительница тюменского села, пожаловавшаяся президенту России Владимиру Путину на проблемы местного водоснабжения, никогда не подавала заявку на подключение к водоканалу, заявили «РИА Новости» в пресс-службе водоканала, занимающегося обслуживанием участка.

Во время прямой линии с президентом жительница тюменского села Каскара рассказала, что ей и сельчанам приходится ездить за водой в соседние населенные пункты. По словам женщины, просьбу наладить водоснабжение в их селе местные власти проигнорировали.

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В пресс-службе «Тюменского водоканала», который занимается обслуживанием местного водовода, заявили, что все 15 заявок на подключение, поступивших от жителей села, были одобрены. «Все 15 обращений удовлетворены, технические условия на подключения выданы. На сегодняшний день мы проверила адрес того дома, откуда поступило сообщение (на прямую линию). К нам данный дом за техническими условиями не обращался вообще»,— прокомментировали в компании жалобу жительницы села Каскара.

Также представитель «Тюменского водоканала» добавил, что расстояние от водовода до дома женщины составляет 120 м, поэтому проблем с подключением возникнуть не должно, если она выполнит техническое задание. Для подключения к местному участку водовода жителям села нужно предоставить пакет документов о праве собственности и заявление, после чего выполнить технические условия, выданные водоканалом, заявили в компании.

После обращения жителей села Владимир Путин поручил губернатору Тюменской области Александру Моору обеспечить реконструкцию водопровода в селе Каскара и наладить централизованное водоснабжение.

Подробнее о других проблемах, с которыми обращались россияне к Владимиру Путину во время прямой линии,— в онлайн-трансляции “Ъ”.