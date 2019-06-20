Автоконцерны согласовали СПИК

Минпромторг одобрил заявки на пять специнвестконтрактов (СПИК) в автопроме, причем сразу три будут реализованы в автокластере Калужской области — Volkswagen, альянс Peugeot-Citroen и грузовики Volvo. Также среди них калининградский автозавод «Автотор», который сегодня работает в режиме отверточной сборки, но в рамках контракта снизит ее объемы, расширяя производство с применением сварки и окраски. Кроме того, возможность зафиксировать долгосрочные налоговые льготы в обмен на инвестиции и, главное, получить доступ к промсубсидиям в автопроме получил GM-АвтоВАЗ.

Межведомственная комиссия по специнвестконтрактам под председательством заместителя главы Минпромторга Василия Осьмакова 20 июня одобрила заключение СПИК с Volkswagen, PSA, GM-АвтоВАЗ, Volvo Trucks и калининградским «Автотором». Автоконцерны должны успеть подписать СПИК до 1 июля, чтобы получить доступ к промсубсидиям (де-факто компенсация утильсбора), от которых напрямую зависит рентабельность производства в РФ. Поддержанные комиссией проекты «соответствуют целям стратегии развития автомобильной промышленности на период до 2025 года», сообщили в Минпромторге, а их реализация обеспечит привлечение в реальный сектор экономики свыше 74,5 млрд руб. частных инвестиций и около 1,3 трлн руб. поступлений в бюджет в виде различных налоговых отчислений и сборов.

Вокруг всех одобренных заявок, за исключением GM-АвтоВАЗ (о проекте ранее публично известно не было), возникали разногласия. Так, от Volkswagen Минпромторг ждал локализации коробок передач, а в концерне настаивали на том, что делать это экономически нецелесообразно. Немецкий концерн хотел в рамках СПИК вдвое увеличить производство уже выпускаемого в Калуге 1,6-литрового двигателя. В апреле VW даже заручился поддержкой президента Владимира Путина, который пообещал заключить инвестконтракт с компанией. СПИК ООО «Фольксваген Груп Рус» планируется реализовать на базе существующих производственных площадок (Калуга и Нижний Новгород), мощности планируется модернизировать для выпуска легковых автомобилей массового и SUV-сегментов.

Речь, в частности, идет об обновлении поколения моделей Volkswagen Polo и Tiguan, Skoda Rapid, Octavia и Kodiaq, а также запуске производства в РФ внедорожников Volkswagen Tarek и Skoda Karoq, сообщили в Минпромторге.

Проект подразумевает значительный объем инвестиций в НИОКР и поэтапное увеличение доли экспортируемой продукции, а также углубление локализации — расширение производства двигателей и создание производства коробок передач, сообщает Минпромторг. Источники “Ъ” на рынке говорят, что планы по коробкам передач относятся к концу контракта — 2028 году. При этом в концерне ранее указывали на то, что «для осуществления дальнейших инвестиций в совместный проект — нижегородскую площадку — группа ГАЗ не должна находиться под действием санкций». Срок вступления в силу санкций в отношении ГАЗа неоднократно переносился и сейчас назначен на 6 июля. Это последний актив Олега Дерипаски, по которому идут переговоры о снятии санкций, уже завершившиеся успехом в случае «Русала» и En+.

Альянс Peugeot-Citroen подал заявку на заключение СПИК в апреле. PSA владеет 70% калужского завода ООО ПСМА, еще 30% у Mitsubishi, модели которого обеспечивают основную загрузку завода. В 2018 году завод выпустил 38,1 тыс. машин при мощности 125 тыс., и ситуация может ухудшиться: Mitsubishi привлечен в СПИК АвтоВАЗа и в 2023–2024 годах может уйти из Калуги. В рамках СПИК концерн планировал производить легкие коммерческие (LCV) и легковые автомобили. Однако предполагаемая локализация LCV не удовлетворила правительство, и им в мае было предложено либо отказаться в рамках контракта от производства LCV, которые составляют до 80% от всех продаж концерна в РФ, либо углубить их локализацию до уровня ГАЗа и «Соллерса». Одобрен был проект как в сегменте легковых автомобилей, так и LCV.

Речь идет о создании производства новой и модернизации действующей линейки автомобилей Peugeot, Opel и Citroen. Также концерн освоит производство двигателей внутреннего сгорания.

Еще один калужский завод Volvo Trucks (ООО «Вольво Восток») в рамках СПИК локализует автоматическую коробку передач (АКПП). Сегодня в РФ никто не комплектует грузовики АКПП локальной сборки. В правительстве ранее считали целесообразным заключить контракт, который предполагает, что Volvo будет закупать компоненты для АКПП у российских поставщиков, а также развивать грузовики на газомоторном топливе. На рынке ранее говорили, что требования «лояльны»: другим компаниям предписано локализовать двигатели, однако источники “Ъ” указывали, что КПП более сложное производство.

Инвестиции Volvo в рамках СПИК, по данным “Ъ”, составляют порядка 9 млрд руб. Привлеченным лицом выступает компания «Вольво Компоненты».

Наиболее же активные дискуссии в отрасли велись о параметрах СПИК «Автотора». Калининградский завод сегодня ведет отверточную сборку по большинству моделей и, как сообщал “Ъ” 26 декабря 2018 года, в рамках СПИК планировал перейти к сварке и окраске по тем из них, объемы производства которых превысят 30 тыс. штук в год. Источники “Ъ” считали, что это позволяло «Автотору» и дальше вести крупноузловую сборку, получая льготы от государства в рамках СПИК. В правительстве тогда заявили о готовности подписать контракт на условиях выполнения сварки и окраски по всем выпускаемым моделям — это общее минимальное условие для всех СПИК в легковом сегменте.

Позднее в феврале условия для калининградского автопроизводителя смягчились: «Автотор» лишь обязан не увеличивать объем отверточной сборки выше текущего уровня. Это вызывало опасения, что завод максимально нарастит производство к дате заключения СПИК. Региональные власти признавали, что СПИК с «Автотором» не заключен из-за затянувшихся переговоров с Минпромторгом по степени локализации. А в начале июня основатель компании Владимир Щербаков рассказал о новых параметрах заявки, которыми предполагалось, что к 2028 году автозаводу устанавливают «лимит по снижению»: «Мы не сможем выпустить без сварки и окраски больше 35 тыс. автомобилей. То есть за это время мы должны прийти к тому, чтобы выпускать 280–300 тыс. автомобилей со сваркой и окраской» (цитата по «РИА Новости»). Также в проекте контракта, по его словам, есть обязательства каждый год обновлять модельный ряд примерно на 25%.

В итоге проект «Автотора» предусматривает модернизацию действующего и создание нового промышленного производства в Калининградской области, и в его рамках планируется осуществлять выпуск широкой линейки легковых и коммерческих автомобилей BMW, KIA, Hyundai, Genesis и грузовиков Ford.

Речь действительно идет о создании сварочно-окрасочных мощностей и сокращении «в разы» объема производимых в режиме крупноузловой сборки легковых автомобилей «с принятием конкретных обязательств по локализации коммерческих автомобилей».

Примечательно, что в СПИК «Автотора» вошел BMW, который еще недавно планировал построить завод, заключив для этого собственный контракт. Впрочем, по данным “Ъ”, работу по заявке, которая до сих пор находится в Минпромторге, приостановил сам немецкий концерн. Помимо BMW на рассмотрении остается и заявка китайского концерна Great Wall, который недавно запустил в Тульской области завод по производству машин под брендом Haval.

GM-АвтоВАЗ, в свою очередь, неоднократно заявлял о планах провести обновление модели Chevrolet Niva.

СПИК направлен на именно на модернизацию производства в Самарской области обновленных автомобилей Chevrolet Niva, сообщили в Минпромторге. Реализация контракта, считают чиновники, поспособствует стимулированию выпуска автокомпонентов локализованными поставщиками, а «масштаб производства в крупнейшем сегменте российского рынка SUV планируется обеспечить за счет комбинации продаж продукции как на внутренний рынок, так и на экспорт».

Ольга Никитина