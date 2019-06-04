BMW ищет свое место в Калининграде

«Автотор» объявил о запуске производства внедорожника BMW X7 уже в июне. Информагентства со ссылкой на источники сообщали, что сборка будет мелкоотверточной. На первый взгляд, это выглядит странно, ведь BMW планировал подписать с властями РФ специнвестконтракт (СПИК) и создать собственное производство в Калининграде. При этом инвестиции в постановку на конвейер Х7 и углубление локализации, по данным “Ъ”, могут быть сопоставимы со стоимостью нового производства.

Однако будет ли у BMW собственный завод — вопрос открытый. Компания, подавшая заявку на СПИК еще в конце прошлого года, пока так и не подписала контракт, и на это остается меньше месяца, до 1 июля. Без такого контракта автопроизводитель не получит доступ к промсубсидиям (де-факто компенсации утильсбора), от которых напрямую зависит рентабельность производства в России. При этом пока правительство официально не привязало выплату промсубсидий к СПИК, что не может не беспокоить немецкий концерн. Кроме того, BMW по общим правилам должен производить машины в режиме сварки и окраски, но, скорее всего, не сможет выполнить это условие как минимум в первый год, говорят мои источники. Возможно, власти и могли бы сделать BMW уступку как премиальному бренду, если бы сварку и окраску с самого запуска завода в Подмосковье не делал Mercedes-Benz.

Также, видимо, BMW, намереваясь открыть собственное производство, рассчитывал на публичную поддержку местных властей и те привилегии, которыми сегодня пользуется «Автотор», где модели BMW собираются в режиме контрактной сборки. Но власти Калининграда не стали активно поддерживать отдельный проект BMW. Некоторые мои источники считают, что BMW не хотят отпускать с «Автотора», ведь уход премиального бренда с калининградского завода не пойдет на пользу имиджу последнего.

«Автотор» тем временем уже подал собственную заявку на СПИК, в которой BMW не упоминался, а основную загрузку калининградскому заводу сейчас обеспечивают корейские Hyundai и Kia. И непонятно, кому партнерство нужно больше: правительство готово не требовать от «Автотора» в силу его важности для региона сварки и окраски по всем моделям. То есть, оставаясь на базе завода, BMW теоретически мог бы не углублять локализацию и дальше работать в режиме отверточной сборки. В таких условиях запуск собственного предприятия должен прельщать немецкий концерн гораздо меньше.

В сухом остатке прямо сейчас получается, что у BMW нет ни СПИК для создания собственного производства, ни места в СПИК «Автотора». Формально это означает, что концерн может уйти из России. Решение о судьбе производства в стране BMW нужно принять меньше, чем за месяц. Пока наиболее вероятным выглядит продолжение сотрудничества с «Автотором».