Российский финал с саблями

Вениамин Решетников принес сборной России первую золотую медаль на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Дюссельдорфе. В среду вечером он выиграл турнир саблистов, причем в финале победил своего соотечественника Камиля Ибрагимова. Ранее россияне завоевали в личном зачете еще три награды — серебро и две бронзы. Теперь участникам первенства предстоит разыграть медали в командных состязаниях.

Соревнования в мужской сабле завершали индивидуальную программу чемпионата Европы, а золотых медалей тем временем в копилке сборной России не было. В рапире Алексей Черемисинов и Инна Дериглазова завоевали бронзу и серебро соответственно, саблистка Софья Великая стала бронзовым призером, а в шпаге россияне и вовсе выступили крайне неудачно. Вся надежда оставалась на Вениамина Решетникова, Камиля Ибрагимова, Дмитрия Даниленко и Константина Лоханова.

На предварительном этапе уверенно выглядел Даниленко, выигравший все бои и получивший в итоге первый номер посева, но все-таки куда больше шансов на успех имели более опытные Ибрагимов и лидер нынешней команды саблистов, четырехкратный чемпион мира и трехкратный на тот момент чемпион Европы Решетников. Правда, в личном зачете уроженец Новосибирска побеждал уже очень давно — в 2013-м на «мире», а на континенте он был первым вообще в 2009-м.

По сетке play-off Решетников продвигался по-чемпионски. Сначала разобрался с бельгийцем Жюлем-Эмилем де Вишером (15:11), затем одолел немца Матиаса Сабо (15:12), хотя в этом поединке россиянин все же заставил поволноваться, когда проиграл стартовый отрезок со счетом 1:6. Зато в четвертьфинале он «зарубил» итальянца Энрико Берре (15:8) и гарантировал себе место на пьедестале. В полуфинале Решетникову противостоял победитель двух предыдущих чемпионатов Европы Максимилиан Хартунг. Естественно, зал в Дюссельдорфе поддерживал представителя Германии, тем не менее в концовке российский саблист сломил сопротивление немца и одержал победу с достаточно весомым преимуществом (15:10).

Параллельным курсом в финал шел Ибрагимов, который, впрочем, едва не сбился с пути на стадии 1/16 финала, где с разницей лишь в один укол выиграл у румына Юлиана Теодосиу (15:14). Украинец Алексей Стаценко (15:7) и немец Бенедикт Вагнер (15:8) не смогли навязать ему борьбу. В полуфинале Ибрагимов взял верх над теперь уже трехкратным бронзовым призером чемпионатов Европы грузином Сандро Базадзе (15:11).

Уже после золотого боя Решетников, вспомнив свои поединки еще с Николаем Ковалевым и Алексеем Якименко, признался, что ему всегда было сложно фехтовать в российских финалах с эмоциональной точки зрения. Однако судя по тому, что произошло на дорожке, он-то как раз быстро справился с эмоциями и полностью контролировал ситуацию. Решетников сразу создал комфортный задел и спокойно довел финал до логического конца — 15:7. Да и триумф ставший четырехкратным чемпионом Европы 32-летний россиянин воспринял как-то сдержанно, заявив, что главная его цель на этом турнире завоевать командное золото, а про личные достижения надо поскорее забыть.

«Решетников сегодня был сконцентрирован на сто процентов, красиво дрался»,— цитирует ТАСС президента Федерации фехтования России Александра Михайлова. Остался доволен выступлением подопечных и старший тренер сборной России по сабле Кристиан Бауэр. «В личном первенстве парни показали хорошие результаты,— сказал французский специалист.— Решетников и Ибрагимов взяли золото и серебро, хорошо фехтовали Даниленко и Лоханов. Последний допускал ошибки, которые свойственны для его возраста и связаны с концентрацией, тем не менее это очень сильный спортсмен». «Личные результаты на этом турнире не являются нашей основной целью, индивидуальные соревнования стали подготовкой к командным»,— добавил Бауэр.

Александр Ильин