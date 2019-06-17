В Дюссельдорф — за медалями и олимпийскими лицензиями В Германии стартовал чемпионат Европы по фехтованию

В сборную российских фехтовальщиков на чемпионате Европы, который сегодня стартовал в Дюссельдорфе, вошли пять олимпийских чемпионов 2016 года. Соревнования станут для спортсменов отборочными к Олимпиаде 2020 года в Токио. Первыми на дорожки местного Выставочного центра, где скрестят клинки 450 спортсменов более чем из 40 стран, вышли сегодня рапиристы и саблистки.

На чемпионате Европы, одном из важных отборочных к Играм-2020 турниров сезона, стартовавшем сегодня в Дюссельдорфе, сильнейшие фехтовальщики Европы разыграют 12 комплектов наград. Первые шесть из них поделят между собой участники и участницы личных соревнований, которые пройдут с 17 по 19 июня. Затем с 20 по 22 июня борьбу за медали и олимпийские лицензии поведут команды.

На чемпионате Европы 2018 года в Нови-Саде (Сербия), напомним, россияне победили в общекомандном зачете, завоевав 11 наград — шесть золотых, две серебряные и три бронзовые. В этот раз российскую команду, которая будет стремиться повторить прошлогодний успех, возглавляют пять олимпийских чемпионов — саблистки Софья Великая и Яна Егорян, а также рапиристы Инна Дериглазова, Тимур Сафин и Алексей Черемисинов.

Сборной России в нынешнем предолимпийском сезоне, как и в канун Игр в Рио-де-Жанейро, также необходимо получить максимальное количество олимпийских лицензий, борьбу за которые начали саблисты 26 апреля в Сеуле на турнире серии Гран-при.

Отборочными определены десять стартов: три этапа Гран-при, пять этапов Кубка мира, чемпионаты Европы и мира.

По их окончании соискатели олимпийских путевок обязаны оказаться в лидерах мирового рейтинга либо удачно выступить на чемпионатах. Квалификационный период завершится 31 марта 2020 года. Задача, которую поставил перед своими подопечными на сезон, и в том числе на чемпионат Европы, главный тренер объединенной сборной России Ильгар Мамедов, сводится к тому, чтобы пробиваться в первую четверку мирового рейтинга и постоянно быть с медалями во всех видах фехтования.

Ведь только так можно автоматом попасть на Олимпиаду в Токио, где, по решению Международной федерации фехтования, этот вид будет представлен не десятью, как прежде, а всеми двенадцатью дисциплинами.

«Будет жестко — конкуренция в нашем виде спорта сегодня просто сумасшедшая, плюс целый год спортсменам нужно быть в хорошей форме. Поэтому задача-минимум на предстоящий год — максимальное представительство на Играх в Токио, как и три года назад в Рио-де-Жанейро»,— предупредил Ильгар Мамедов, который считает, что сложнее всего в этой гонке придется нашим саблистам и рапиристам. Дело в том, что в сборной России произошла ротация в связи с окончанием спортивной карьеры многими ветеранами. Так, завершили выступления саблисты Юлия Гаврилова, Екатерина Дьяченко и Николай Ковалев, рапиристы Аида Шанаева и Артур Ахматхузин, шпажисты Татьяна Логунова и Антон Авдеев.

На Играх-2016, напомним, россияне выступали в максимальном составе с 20 лицензиями и завоевали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Вера Мухина