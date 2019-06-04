Полицейских оставляют дома

Полицейским по-прежнему нельзя отдыхать за границей — законность запрета подтвердил Верховный суд, рассмотрев дело бывшего сотрудника ДПС Максима Лужных, которого уволили после отдыха в Болгарии и Доминикане. Согласно действующему приказу МВД, сотрудникам полиции за границей можно отдыхать только в 13 странах, в числе которых Туркменистан, Китай, Куба и другие. Но документ отмечает, что окончательное решение принимается на основании рапорта сотрудника.

Этот приказ и стал предметом спора: его противники считают, что он нарушает Конституцию, а в МВД вообще запутались, кого отпускать в заграничный отпуск, а кого нет, уверен адвокат Максима Лужных Рамиль Ахметгалиев: «Это лишнее подтверждение правовой неопределенности — коли приказ написан, то его можно толковать, как хочешь. До сих пор этот вопрос не разрешили. Это же МВД — ведомство, которое должно работать в правовом поле. Если вы не можете сформулировать и проконтролировать, как применяется и толкуется приказ, если вы не можете в собственном министерстве навести порядок по порядку, касающемуся выезда в отпуск, как тогда в стране можно обеспечить законность и правопорядок?»

Правила выезда за границу для сотрудников МВД ужесточили в 2013 году. С тех пор большинство из них отдыхают в России. Таким образом полицейские укрепляют внутренний туризм, рассказал «Коммерсантъ FM» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин: «Речь идет о 5 млн граждан, но надо учитывать еще и членов семей, с которыми обычно едут отдыхать полицейские. Конечно, основные направления — это юг России, ведомственные здравницы и дома отдыха».

Такому отдыху полицейские предпочитали Турцию, так как она дешевле, говорит председатель координационного совета Московского межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин. Но, скорее всего, силовики этим летом поедут на дачу: «В России действительно стали отдыхать чаще, тем более что зарплаты долго не повышали. Хотя, с другой стороны, в Турции намного дешевле, чем в том же самом Крыму или Сочи. Но в этом году сотрудники в основном поедут к родителям за город. Некоторые, конечно, могут поехать, например, во Владивосток, но в основном 60–70% разъезжаются по близким родственникам и отдыхают там».

Ограничениями для сотрудников МВД недовольна Ассоциация туроператоров России. Там ранее отметили, что российские компании практически не занимаются организованными турами в разрешенные для полицейских страны.

Иван Корякин