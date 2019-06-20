ГосНИИ «Кристалл» переформатируют под НПО по взрывчатым веществам

Дзержинский ГосНИИ «Кристалл» в составе холдинга «Спецхимия» госкорпорации «Ростех» после недавней серии взрывов решено переформатировать в научно-технический центр, говорится в сообщении предприятия.

Как уточнил глава холдинга Юрий Зозуля, создаваемый НПО объединит научный центр и производство малотоннажной химии по трем направлениям: новые неопасные и несекретные взрывчатые вещества, опасные и несекретные материалы и опасные и секретные вещества. «Институт будет развиваться и превратится в самую современную научную экспериментальную площадку», — заявил господин Зозуля.

Напомним, 1 июня на территории ГосНИИ «Кристалл» прогремела серия взрывов техногенного характера. По официальным данным, происшествие обошлось без жертв, пострадавшими числятся 89 человек, 18 из них госпитализировали. Взрывная волна выбила окна в 600 жилых домах и 87 школах и детсадах, пострадали частные предприятия, которым правительство Нижегородской области готовит микрозаймы на 90 млн руб. для восстановления поврежденного имущества. Вероятной причиной произошедшего временно исполняющий обязанности исполнительного директора ГосНИИ«Кристалл» Александр Меркин назвал дождь: по его словам, вода нагрела алюминий, хранившийся рядом со складами со взрывчаткой.

Накануне ГУ МЧС по Нижегородской области сообщило об эвакуации сотрудников ГосНИИ «Кристалл» и соседнего ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова», монопольного производителя гексогена и октогена. Причиной стало сообщение о похожем на снаряд предмете.

По данным Kartoteka.ru, АО ГосНИИ «Кристалл» зарегистрировано в октябре 2011 года. Уставный капитал 1 млрд руб. Управляет предприятием АО «Спецхимия», входящее в структуру госкорпорации «Ростех». Предприятие производит шашки-детонаторы, оборудование для производства промышленных взрывчатых веществ, нестандартизированное химическое оборудование и продукцию специального назначения. По итогам 2017 года выручка «Кристалла» составила 1,95 млрд руб., чистая прибыль — 151,72 млн руб.

Владимир Зубарев