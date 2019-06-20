Посла США уличили в прогулах

Посол США в Канаде Келли Крафт, номинированная администрацией Дональда Трампа на пост постоянного представителя в ООН, отсутствовала на своем рабочем месте более 300 дней из 600, проведенных в качестве дипломата в этой стране. Официальные документы, предоставленные Госдепартаментом в Сенат, подтверждают, что почти половину времени госпожа Крафт провела за пределами Канады, вылетая в США на частном самолете своего мужа. В Сенате считают, что подобный «рабочий» график может помешать ее утверждению на пост представителя США в ООН.

До назначения на пост посла в Канаде в октябре 2017 года, госпожа Крафт возглавляла консалтинговую фирму Kelly G. Knight LLC в городе Лексингтон, штат Кентукки. Ее третий муж, миллиардер Джо Крафт, является совладельцем одной из крупнейших угольных компаний в США Alliance Resource Partners.

Семья Крафт считается одним из крупных спонсоров Республиканской партии.

В 2016 году, например, пара перечислила $2 млн в избирательный фонд Дональда Трампа и сделала крупные денежные переводы в предвыборный штаб лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла. В ответ влиятельный законодатель настоятельно рекомендовал администрации назначить госпожу Крафт на пост посла в Канаде.

В конце февраля этого года президент Дональд Трамп номинировал Келли Крафт на пост постоянного представителя США в ООН. Это место осталось вакантным после того, как бывший постпред Никки Хейли ушла в отставку в декабре прошлого года. Предполагалось, что ее может сменить экс-представитель Госдепартамента США и бывшая ведущая телепрограммы Fox and Friends Хизер Науэрт, но в последний момент она отказалась от номинации из-за опасений, что ее утверждению в Сенате могут помешать финансовые проблемы, которые она испытывала в прошлом. Официальные бумаги о номинации Келли Крафт были переданы в Сенат только в мае этого года.

О частом отсутствии посла Крафт на своем рабочем месте сенатор-демократ Роберт Менендес заявил в среду во время слушаний в комитете по международным делам верхней палаты Конгресса. Ссылаясь на официальные документы Госдепартамента, он сообщил, что частный самолет, который использовала Келли Крафт, только с января 2018 года по апрель 2019 года совершил 335 полетов, а всего посол провела за пределами Канады более 300 дней.

Он предъявил коллегам календарь, демонстрирующий, сколько дней госпожа посол отсутствовала в Оттаве.

По утверждению Роберта Менендеса, представитель США провела большую часть этого времени в родном штате Кентукки и поездках в другие регионы в Соединенных Штатах.

«Только с 21 марта по 13 мая (этого года) Крафт отсутствовала на своем рабочем месте 45 дней из 54»,— сообщил сенатор.

Согласно внутренним правилам Госдепартамента, послы не имеют права проводить больше 26 дней в году вне своего рабочего места, а любое отсутствие «по личным причинам» должно быть подтверждено соответствующим разрешением внешнеполитического ведомства.

Как заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, все «личные и официальные поездки посла Крафт... были одобрены Государственным департаментом». При этом официальный представитель ведомства и сотрудники посольства США в Канаде не смогли предоставить сенаторам информацию о точном количестве дней, которые посол провела в Оттаве за время своей работы.

По словам самой Келли Крафт, для всех поездок она использовала личный самолет своего мужа Cessna Citation Sovereign и оплачивала все расходы, связанные с отсутствием на рабочем месте. Большая часть поездок, сообщила она на слушаниях в Сенате, была связана с обсуждением переговоров о заключении нового торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой.

В ответ сенатор Менендес предъявил официальные документы, свидетельствующие о том, что большая часть поездок была совершена уже после того, как переговоры о торговом соглашении были завершены 30 сентября прошлого года. Он также сослался на сообщения, размещенные госпожой Крафт в социальных сетях, свидетельствующие о том, что она совершала и другие поездки по США, которые не фигурируют в официальных отчетах Госдепартамента.

По утверждению нескольких американских СМИ, Келли Крафт получила в Оттаве прозвище «отсутствующий посол». Большую часть времени ее обязанности исполнял советник-посланник посольства США в Канаде.

Как считают сенаторы, подобный «рабочий» график может помешать утверждению госпожи Крафт на пост представителя в ООН. «Вам предстоит выступать на глобальной сцене и решать огромные глобальные вопросы»,— обратился к Келли Крафт в ходе слушаний сенатор Менендес, добавив, что ни один из демократов в комитете по международным делам не поддержит ее кандидатуру, если в ближайшие недели она не сможет объяснить причины своего отсутствия в посольстве.

Кирилл Белянинов, Вашингтон