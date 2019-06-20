Томские власти отказали в пикете против преследования журналистов

Мэрия Томска отказала общественникам в проведении пикета против преследования журналистов и произвола в силовых органах власти. Активисты решили организовать акцию после скандала с уголовным делом журналиста-расследователя издания «Медуза» Ивана Голунова.

При отказе городская администрация сослалась на занятость всех заявленных площадок и несовместимость указанных целей. В ответе властей указано, что на Ново-Соборной площади будет проводиться мероприятие «с целью организации условий для массового отдыха жителей города». На других площадках пройдут пикеты с кубами на тему референдума по изменению Конституции, которые организованы Национально-освободительным движением (НОД).

«В мэрии нам посоветовали провести в этот день одиночные пикеты в городе, которые не требуют согласования с органами исполнительной власти»,— сказал “Ъ-Сибирь” общественник Сергей Чайковский. Также он отметил, что обращаться в суд бессмысленно, учитывая, что НОД подал заявки раньше: «Лучше потратить время на подготовку к одиночным пикетам в центре города. Но это личная инициатива каждого, которая не имеет общей организации». На пикет должны были прийти около 20 человек. По словам организаторов, с помощью акции они собирались добиться пересмотра всех дел, возбужденных по статье 228 УК РФ.

Напомним, 6 июня Ивана Голунова задержали по подозрению в попытке сбыть наркотики. Журналист заявил, что вещество ему подбросили, и связал происшедшее со своей профессиональной деятельностью. Действия сотрудников полиции вызвали общественный резонанс и массовые протесты. Спустя пять дней министр внутренних дел Владимир Колокольцев решил снять обвинения с журналиста в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Как с Ивана Голунова сняли уголовную ответственность — в материале “Ъ” «Дело закрыто, вопросы остались»

Юлия Сасевич