Томский активисты хотят провести пикет против преследования журналистов

Активисты подали уведомления о проведении пикета в центре Томска против преследования журналистов и произвола в силовых органах власти. Причиной проведения акции стал скандал, связанный с уголовным делом журналиста-расследователя издания «Медуза» Иваном Голуновым.

Организатором акции выступают томские отделения Либертарианской партии и движения «Открытая Россия». Уведомления о проведении мероприятия подан в городскую и областную администрации. «В заявках мы специально предложили шесть разных площадок, чтобы у сотрудников администрации был выбор при согласовании места проведения акции, если какая-то из площадок будет уже занята»,— рассказал “Ъ” общественник Сергей Чайковский. Все площадки находятся в центре города, вдоль проспекта Ленина. Предполагается, что на пикет придут около 20 человек. По словам заявителя, с помощью акции они хотят добиться пересмотра всех дел, возбужденных по статье 228 УК РФ.

Напомним, 6 июня Ивана Голунова задержали по подозрению в попытке сбыть наркотики. Журналист заявил, что вещество ему подбросили, и связал происшедшее со своей профессиональной деятельностью. Действия сотрудников полиции вызвали общественный резонанс и массовые протесты. Спустя пять дней министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял решение о снятии обвинений с Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Президент России Владимир Путин по ходатайству министра уволил двух генералов МВД Андрея Пучкова и Юрия Девяткина. Следственный комитет заявил, что «тщательно проанализирует материалы в отношении сотрудников полиции, причастных к задержанию Ивана Голунова».

Как Владимир Колокольцев снял уголовную ответственность с Ивана Голунова — в материале “Ъ” «Дело закрыто, вопросы остались»

Юлия Сасевич