Секретарь совбеза Ирана не увидел причин для войны с США

Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани считает, что причин для войны с США не существует. «Иран и Америка не дойдут до войны, поскольку нет причин для того, чтобы война произошла»,— заявил господин Шамхани «РИА Новости».

Он также добавил, что Иран готов к закупкам российских С-400, если в результате оценки оборонного сектора страны такая необходимость появится. «Если оценки оборонного сектора Ирана покажут необходимость в С-400, то поступим, как это сделали с С-300, обязательно будем вести переговоры и принимать решение вместе с российскими друзьями»,— сказал секретарь совбеза.

Господин Шамхани уточнил, что реальной угрозы стране нет.

Ранее и. о. министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что США подготавливают тысячу военных для отправки на Ближний Восток в ответ на «угрозу», исходящую от Ирана.

Напомним, в мае сильно обострились отношения Ирана и США. Командование американских ВС предупредило о возможной подготовке Тегераном атаки на Ближнем Востоке. На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил о намерении отправить в регион Персидского залива дополнительный военный контингент. МИД Ирана счел это угрозой глобальному миру и стабильности.

Позднее глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что иранские власти несут ответственность за атаки двух нефтяных танкеров Front Altair и Kokuka Courageous в Оманском заливе.

Подробнее об атаках на танкеры — в материале “Ъ” «В Оманском заливе разгораются танкеры».