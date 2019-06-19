Зеленский приветствовал выводы доклада о виновных в крушении MH17

Владимир Зеленский приветствует выводы доклада о крушении самолета Malaysia Airlines рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, говорится в Twitter администрации президента Украины. Глава государства надеется, что на скамье подсудимых окажутся не только те, о подозрении в чей адрес говорила СБУ, но и люди, которые виновны «в дерзком убийстве невинных детей, женщин и мужчин».

Ранее Совместная следственная группа (JIT) обвинила в причастности к крушению самолета россиян Сергея Дубинского (глава ГРУ ДНР), его подчиненного Олега Пулатова, Игоря Гиркина (Стрелкова, бывшего министра обороны ДНР) и украинца Леонида Харченко (начальник разведывательного батальона «Крот» второго департамента ГРУ ДНР). МИД РФ назвал обвинения в причастности россиян к крушению MH17 голословными.

Напомним, 17 июля 2014 года рейс МН17 потерпел крушение над территорией Донбасса. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту малайзийского Boeing 777-200 находились 298 пассажиров и членов экипажа, большинство из них были гражданами Нидерландов. Все они погибли.

По предварительным выводам, лайнер сбили ракетой, выпущенной из ЗРК «Бук». Следствие при этом допускает, что это могло произойти по ошибке. Пуск ракеты был выполнен из оборудования, привезенного из России подразделением вооруженных сил РФ. Москва отрицает какую-либо причастность к крушению самолета.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «"Буку" ищут российские корни».