МИД назвал обвинения в причастности россиян к крушению MH17 голословными

Обвинения в причастности россиян к крушению самолета Malaysia Airlines рейса MH17 над Донбассом в 2014 году не имеют под собой оснований, и «не могут вызывать ничего, кроме сожаления», заявил МИД РФ.

Сегодня, 19 июня, Совместная следственная группа (JIT) обвинила в причастности к крушению самолета россиян Сергея Дубинского (глава ГРУ ДНР), его подчиненного Олега Пулатова, Игоря Гиркина (Стрелкова, бывшего министра обороны ДНР) и украинца Леонида Харченко (начальник разведывательного батальона «Крот» второго департамента ГРУ ДНР). Они якобы имели отношение к доставке зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», из которого сбили самолет. При этом, по словам главы Национальной прокуратуры Нидерландов Фреда Вестербеке, у JIT нет информации о причастности действующих российских военнослужащих к крушению самолета.

«В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности»,— говорится в комментарии российского МИДа. Ведомство заявило, что следствие не представило «ни одного конкретного доказательства» своих выводов. При этом аргументы российской стороны «упорно игнорируются».

В заявлении также говорится, что Москва никогда не отказывалась от полноценного сотрудничества со следствием. Российская сторона заинтересована в том, чтобы виновные в крушении самолета были наказаны, заявил МИД РФ.

Напомним, 17 июля 2014 года рейс МН17 потерпел крушение над территорией Донбасса. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту малазийского Boeing 777-200 находились 298 пассажиров и членов экипажа, большинство из них были гражданами Нидерландов. Все они погибли.

По предварительным выводам, лайнер сбили ракетой, выпущенной из ЗРК «Бук». Следствие при этом допускает, что это могло произойти по ошибке. Пуск ракеты был выполнен из оборудования, привезенного из России подразделением вооруженных сил РФ. Москва отрицает какую-либо причастность к крушению самолета.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «"Буку" ищут российские корни».