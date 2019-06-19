Россия сформировала свою делегацию в ПАСЕ

Совет федерации и Госдума сформировали делегацию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), сообщает «РИА Новости». В нее вошли семь сенаторов и 11 депутатов.

Как отмечается, возглавлять часть делегации от Совета федерации будет первый заместитель главы международного комитета и экс-посол России в США Сергей Кисляк. Госдуму представят вице-спикеры Петр Толстой и Игорь Лебедев, глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, депутаты Оксана Пушкина, Ирина Роднина и другие.

Напомним, в 2014 году делегацию России в ПАСЕ лишили основных полномочий из-за присоединения Крыма и событий на Украине. Затем делегатам запретили занимать руководящие должности в ассамблее, а также участвовать в мониторинговых миссиях. Москва в ответ на это отказалась платить взносы. Последние три года Россия не участвовала в сессиях ПАСЕ. В течение двух последних лет она не перечисляла взносы в бюджет Совета Европы.

В апреле 2019 года регламентный комитет ПАСЕ предложил допустить Россию на сессию ассамблеи в июне. В Госдуме расценили это решение как очередной шаг в возобновлении конструктивного диалога.

Подробнее о развитии ситуации — в материале “Ъ” «У России прорезается право голоса в ПАСЕ».