Петр Толстой назвал шагом к конструктивному диалогу решение комитета ПАСЕ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что комитет ПАСЕ сделал шаг к конструктивному диалогу между Россией и парламентской ассамблеей. «Мы, конечно, приветствуем принятие комитетом по регламенту ПАСЕ решения о приглашении российской делегации на летнюю сессию, это очередной шаг в продолжение возобновления конструктивного диалога, которого всем и уже давно так не хватает»,— сказал господин Толстой журналистам (цитата по «РИА Новости»).

По его мнению, своим решением комитет признал «ошибочность санкционной политики в отношении России в ПАСЕ».

Ранее регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял резолюцию, в которой идет речь о предоставлении России полномочий для участия в июньской сессии.

Подробнее о возможной оттепели в отношениях Москвы и Совета Европы — в материале “Ъ”.