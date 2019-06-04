Комитет ПАСЕ предложил допустить Россию на сессию ассамблеи в июне

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял резолюцию, в которой идет речь о предоставлении России полномочий для участия в июньской сессии, следует из документа (.pdf) на сайте парламентской ассамблеи.

Для участия российской делегации членам ассамблеи предлагается «отступить» от правил ПАСЕ. В случае такого решения принять участие в предстоящей сессии сможет Босния и Герцеговина.

Напомним, в 2014 году в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма к России, российскую делегацию в ПАСЕ лишили основных полномочий, а затем российским делегатам запретили занимать руководящие должности в ассамблее и участвовать в мониторинговых миссиях. В ответ на действия ассамблеи Россия отказалась платить взносы. В течение трех последних лет Россия не участвует в сессиях ПАСЕ и в течение двух не перечисляет взносы в бюджет Совета Европы.

Подробнее о возможном оттепели в отношения Москвы и Совета Европы — в материале “Ъ” «У России прорезается право голоса в ПАСЕ».