Россия подаст заявку в ПАСЕ в случае принятия поправок к регламенту

Если в первый день сессии, 24 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) примет резолюцию «без изъятий», Россия незамедлительно подаст заявку на участие в сессии, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Данная резолюция гарантирует российской делегации право участвовать в работе, голосовать и выступать на заседаниях ассамблеи.

«Если в этот день примут резолюцию, как она есть, то до конца дня мы можем подать заявку»,— сообщил депутат (цитата по ТАСС). В случае если резолюция будет принята с изъятиями, вопрос о поездке на сессию будет решаться отдельно, добавил господин Володин.

В апреле 2019 года регламентный комитет ПАСЕ предложил допустить Россию на сессию ассамблеи в июне. В Госдуме расценили решение ассамблеи как очередной шаг в возобновлении конструктивного диалога.

Напомним, в 2014 году в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма к России российскую делегацию в ПАСЕ лишили основных полномочий, а затем российским делегатам запретили занимать руководящие должности в ассамблее и участвовать в мониторинговых миссиях. В ответ на действия ассамблеи Россия отказалась платить взносы. В течение трех последних лет Россия не участвует в сессиях ПАСЕ и в течение двух не перечисляет взносы в бюджет Совета Европы.

Подробнее о диалоге Москвы и Совета Европы — в материале “Ъ” «У России прорезается право голоса в ПАСЕ».