Медведев заочно ответил Кудрину: работать надо, а не рассуждать о бедности

Тема борьбы с бедностью требует не рассуждений, а внимательной работы исполнительной, законодательной и региональной власти, заявил премьер Дмитрий Медведев на совещании о достижении национальных целей развития. Он не обратился напрямую к главе Счетной палаты Алексею Кудрину. Но заявление прозвучало на фоне интервью бывшего главы Минфина, в котором он заявил о возможном «социальном взрыве» в России, если уровень бедности будет и дальше расти.

«Очевидно, что здесь нет легких решений, она требует консолидированной работы абсолютно всех. Всех, подчеркиваю, но на своих местах, в рамках своей компетенции, а не общих рассуждений в экспертно-популистском ключе»,— сказал господин Медведев (цитата по ТАСС).

Напомним, в интервью Владимиру Познеру в его авторской программе на «Первом канале» Алексей Кудрин не исключил «социального взрыва» в России, если уровень бедности будет и дальше расти. Он заявил, что бедность для России — позор при текущем уровне ВВП на душу населения и растущих зарплатах.

В Кремле назвали слова бывшего главы Министерства финансов «эмоциональным проявлением». По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, господин Кудрин гипертрофированно оценил проблему падения доходов россиян ниже прожиточного минимума. После этого Алексей Кудрин объяснил свои слова о возможном «социальном взрыве»: хотя ситуация с уровнем бедности остается беспокойной, он надеется, что «социального взрыва» не будет.

Об исследовании экономистов Всемирного банка о бедности в России читайте в материале “Ъ” «Борьба с бедностью в РФ требует точечности».