Кудрин не исключил «социального взрыва» при дальнейшем росте бедности

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин обеспокоен тем, что в России может произойти «социальный взрыв», если уровень бедности вырастет. «Конечно, у меня есть беспокойство»,— сказал господин Кудрин в ответ на соответствующий вопрос журналиста Владимира Познера в его авторской программе «Познер» на «Первом канале» (цитата по «РИА Новости»).

По словам главы СП, бедность для России — позор при текущем уровне ВВП на душу населения и растущих зарплатах. «Это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого нашего капитала»,— рассказал господин Кудрин.

По данным Росстата, в 2018 году в России проживало 18,9 млн бедных человек — это 12,9% от всего населения.

О мерах социальной поддержки населения — в публикации “Ъ” «Социальным выплатам назначили цену».