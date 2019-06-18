Кремль назвал эмоциональным проявлением слова Кудрина об угрозе «социального взрыва» в РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что глава Счетной палаты России Алексей Кудрина гипертрофированно оценил проблему падения доходов россиян ниже прожиточного минимума. «Формулировки насчет каких-то "взрывов" и так далее — мы не можем с этим согласиться. Скорее относим это к эмоциональным проявлениям»,— сказал господин Песков.

По словам Дмитрия Пескова, в Кремле проблему не скрывают, но и преувеличивать ее считают неверным. Многие национальные проекты нацелены именно на проблему бедности, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее Алексей Кудрин в авторской программе «Познер» не исключил «социального взрыва» в России, если уровень бедности будет и дальше расти. По словам главы СП, бедность для России — позор при текущем уровне ВВП на душу населения и растущих зарплатах. По данным Росстата, в 2018 году в России проживало 18,9 млн бедных человек — это 12,9% от всего населения.

О мерах социальной поддержки населения — в публикации “Ъ” «Социальным выплатам назначили цену».