Мошенники присваивают себе цифровые электронные подписи

Мошенничества с помощью электронных цифровых подписей набирают популярность: «Коммерсантъ FM» стало известно о новой афере — на жительницу Омска неизвестные оформляли компании, через которые совершали преступные сделки. Все процедуры проводили удаленно. Что известно об этой мошеннической схеме? И как от нее защититься? Выяснял Александр Рассохин.

Бизнесом Ольга, жительница Омска, никогда не занималась, все это ей чуждо. И каково было ее удивление, когда ей позвонили из налоговой службы и сообщили, что в Москве на нее оформлена компания, да и еще и занимающаяся мошенничеством. «Были какие-то сделки, и по ним должен был происходить возврат налогов в размере больше 50 млн руб.

Я обратилась в наше налоговое отделение: там сообщили, что на мое имя зарегистрированы три фирмы, которые и автомобили продают, и стекло, и нефтепродукты.

В итоге мне ничего внятного не сказали, как следует теперь поступать», — рассказала Ольга.

Каким образом Ольга оказалась в учредителях этих компаний, стало известно на днях: все фирмы зарегистрировали с помощью электронной цифровой подписи — механизма популярного в последнее время у мошенников. При этом истории, когда человек, не зная того, оказывался основателем компании с миллионными долгами, не новы. Ранее для этого использовали копии паспортов и привлекали нотариусов, которые за некую сумму соглашались заверить документы. Сейчас, с развитием высоких технологий, подобным же образом оформляется электронная цифровая подпись. Ведь для ее подтверждения необязательно присутствие истинного владельца — можно по подложной доверенности отправить представителя.

Но вопрос в том — что сейчас делать Ольге? Девушка обращалась в полицию с заявлением, но ей пришел отказ. Гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский призывает не оставлять эту ситуацию без ответа. По его словам, нужно продолжать писать в правоохранительные органы, разбираться с налоговой, а при необходимости обращаться и в прокуратуру: «Вернуть налоговой 50 млн руб., в принципе, невозможно без согласования этой операции с самой ФНС.

В том, что компания является технической однодневкой, я уверен: это видно по учредителям, и по сотрудникам, и по оборотам.

Здесь надо в первую очередь искать виновных именно внутри налоговой. Ольге я бы посоветовал изучить дело Магнитского — ее история похожа на него один в один, только сумма крупнее».

«Коммерсантъ FM» обратился с запросом в Федеральную налоговую службу: оперативный комментарий там не смогли предоставить, но запросили информацию, а также ИНН девушки. Так что, возможно, вскоре ФНС доведет дело до конца или хотя бы даст какой-то ответ.

Но такая ситуация, как показывает практика, может произойти с любым. Можно ли застраховаться от мошенников? Совсем недавно «Коммерсантъ FM» рассказывал, как с помощью электронной подписи преступники крадут квартиры. Тогда Росреестр дал рекомендации, которые актуальны и в случае с налоговой, подчеркивает руководитель аналитической службы юридической фирмы «Инфралекс» Ольга Плешанова: «Подобные сделки можно защитить заявлениями о том, что для регистрации перехода прав, совершения оформления договора необходимо личное присутствие собственника недвижимости. Очевидно, нужно то же самое делать и с юрлицами и подавать такое же обращение в налоговые органы, которые ведут реестр».

Проблемы с электронной цифровой подписью становятся все более актуальными, и это, как говорят IT-специалисты, в очередной раз демонстрирует дыры в работе механизма. Вскоре Госдума намерена изменить порядок применения подписи при сделках с недвижимостью. И что-то подсказывает — это только начало исправления удобного, но еще далекого до совершенства инструмента.

На днях председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Акасаков заявил, что количество удостоверяющих центров, которые подтверждают подлинность электронных подписей, должно сократиться. а условия работы таких организаций необходимо ужесточить.