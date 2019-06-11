Квартира удаленно «отписалась» от владельца

«Ъ FM» стало известно о втором случае кражи квартиры с использованием электронной подписи. Ранее мы уже рассказывали о том, как с помощью этого инструмента похитили квартиру москвича Романа на «Бабушкинской». На этот раз мошенники заполучили жилье на Кутузовском проспекте. Как и в первом случае, они провели сделку удаленно — через портал Росреестра. И вновь была подделана электронная цифровая подпись. В деталях этой истории разбирался Александр Рассохин.

Квартиру в «сталинке» на Кутузовском проспекте Михаил купил еще девять лет назад. А этой весной в собственности появился и автомобиль. Не теряя времени, Михаил, как резидент, решил получить и парковочное место, но в ответ получил отказ. Права такого у него нет, так как еще зимой он якобы продал квартиру другому человеку. Это подтверждают и документы из Росреестра, удивляется Михаил: «В договоре купли-продажи акт приема-передачи квартиры, денег. Где-то я фигурирую как лицо, которое продает квартиру. Во всех трех документах грубо подделана моя подпись. Также подделали электронную цифровую подпись и сдали в Росреестр документы, и, соответственно, он внес изменения».

Самое интересное, что для подделки документов мошенники использовали старый и уже недействительный паспорт Михаила. Что же касается электронной подписи, то сам он с ней никогда не имел дело. В Росреестре сообщили «Ъ FM», что подпись была действующей, и формально процедура продажи была законной:

При поступлении в Управление документов в электронном виде регистраторами проводится правовая экспертиза, а именно: проверяется полнота представленного пакета документов, а также подтверждается подлинность усиленной квалифицированной электронной подписи и статус сертификата. В данном случае ЭЦП являлась действующей и была принята порталом государственных услуг. По квартире Белоусова Михаила Александровича все документы, представленные в электронном виде, соответствовали действующему законодательству и имели ЭЦП, ввиду чего основания для приостановления государственной регистрации недвижимости отсутствовали. Как только был выявлен факт мошенничества, специалисты Управления лично встретились с Михаилом Александровичем и дали рекомендации по дальнейшим действиям. Квартира была поставлена на информационный учет, дополнительно была внесена запись о наличии возражения в отношении зарегистрированного права. Также Управление направило сообщение о преступлении в правоохранительные органы и в настоящее время взаимодействует со следственными органами с целью скорейшего выяснения обстоятельств произошедшего и возврата имущества законному владельцу.

Инцидент явно напоминает другой подобный случай, о котором месяц назад рассказывал «Ъ FM». Москвич Роман неожиданно узнал, что его квартира перешла по договору дарения другому человеку, и вновь, судя по всему, сделку провели через интернет с помощью поддельной электронной подписи. Сейчас делом занялась полиция, а суд вскоре рассмотрит иск о признании сделки недействительной, пояснил Роман: «Мы все в ожидании суда. Как мне сказал юрист, вероятность возврата квартиры очень большая, потому что видно, что это мошенническая схема. В отделении на Петровке мне тоже сказали: “Вернем мы вашу вам квартиру, не переживайте”».

О хороших перспективах по обоим делам говорят и адвокаты. Однако сама ситуация с электронными подписями настораживает. Инструмент позволяет проводить сделки онлайн и ускорять, к примеру, подачу декларации или регистрации автомобиля. Для того чтобы работать с такой подписью, ее сначала нужно подтвердить — лично прийти с паспортом в удостоверяющий центр. Но также можно сделать это через доверителя, чем активно и пользуются мошенники. Они крадут либо покупают на черном рынке информацию о жертве, делают поддельные документы, по которым и получают цифровую подпись.

Раньше на слуху были истории, как таким образом преступники обманывали предпринимателей и, к примеру, отнимали бизнес. Теперь речь зашла о частной недвижимости. Проблема назрела, инструмент нужно менять, и теперь, после такой широкой огласки, это произойдет, не сомневается руководитель центра IT-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев: «Надо чтобы те, кто эти сертификаты выпускает, удостоверяющий центр, гораздо более качественно устанавливали личность, которая к ним пришла. Это возможно, когда законом установлена личная явка: пришел человек, показал свой паспорт, без признаков подделки. Желательно, чтобы автоматически пришел запрос из системы МВД о том, что паспорт не отозван — он действительный.

Кроме того, нужно создавать информационный реестр, чтобы всякий человек мог контролировать, не совершались ли сделки от его имени».

К слову, Минкомсвязи вместе с депутатами якобы уже готовят поправки в закон, которые значительно ужесточат работу с электронными подписями. Пока же у россиян выход только один — Росреестр советует им не рисковать и написать заявление, чтобы все сделки с недвижимостью проводились только в их присутствии.

Во вторник стало известно, что в Госдуму внесен законопроект о защите граждан от мошеннических действий с их недвижимостью, совершаемых при помощи электронной подписи.