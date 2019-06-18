Baring Vostok передал компании Аветисяна 10% акций «Восточного»

Baring Vostok исполнил опцион и передал компании Артема Аветисяна Finvision 10% акций банка «Восточного», сообщил ТАСС представитель Finvision. «Теперь, когда суд подтвердил правомерность наших требований и акции переданы его законному владельцу, очень надеемся, что все спекуляции на эту тему прекратятся»,— сказали в компании.

17 июня трибунал Лондонского международного третейского суда признал за Finvision Артема Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% банка «Восточный», не приняв аргументы другого акционера банка Evision Holdings (владеет 51,6% акций банка). В свою очередь, Арбитражный суд Амурской области также принял решение о немедленной передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании бизнесмена Аветисяна, а решение должен исполнить основной акционер банка Evison Holdings.

Господин Аветисян является неконтролирующим акционером «Восточного». Основной пакет акций банка принадлежит Baring Vostok. В феврале его основатель Майкл Калви был задержан по подозрению в мошенничестве. Следствие утверждает, что он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у «Восточного» около 2,5 млрд руб. в 2017 году.

О том, почему банк «Восточный» может потерять финансовую устойчивость, читайте в материале “Ъ”.