Лондонский арбитраж поддержал Аветисяна в споре с Baring Vostok

Трибунал Лондонского международного третейского суда признал за Finvision Артема Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% банка «Восточный», сообщил РБК со ссылкой на документ с решением. Аргументы другого акционера банка Evision (владеет 51,6% акций «Восточного») суд не принял. Разбирательство в Лондоне идет одновременно с расследованием в России уголовного дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви и других партнеров фонда по подозрению в мошенничестве.

Суд признал за Finvision право на исполнение опциона на выкуп 10% «Восточного» до 28 марта, а также признал уведомления, которые Finvision направляла в Evison, действительными. Кроме того, суд подтвердил, что спор может рассматриваться в Лондоне, чего добивался фонд Baring Vostok. Обе стороны трактуют решение арбитража в свою пользу.

Как писал “Ъ”, Лондонский трибунал также отказал Baring Vostok в ускоренном рассмотрении спора с Finvision вокруг допэмиссии «Восточного». Суд продолжит рассматривать это дело в январе 2020 года. Допэмиссия, которую уже удалось через суд заблокировать в России, призвана лишить Артема Аветисяна потенциального контроля над банком. В Baring Vostok пытаются оспорить решение суда. В свою очередь, арбитражный суд Амурской области не удовлетворил ходатайство, поданное Finvision господина Аветисяна, об отмене запрета на проведение допэмиссии акций банка «Восточный» на 5 млрд руб.

Господин Аветисян является неконтролирующим акционером «Восточного». Основной пакет акций банка принадлежит Baring Vostok. В феврале его основатель Майкл Калви был задержан по подозрению в мошенничестве. Следствие утверждает, что он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у «Восточного» около 2,5 млрд руб. в 2017 году.

О том, почему банк «Восточный» может потерять финансовую устойчивость, читайте в материале “Ъ”.