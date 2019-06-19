Молочники перебирают марки

Интеграция системы Россельхознадзора «Меркурий» с маркировкой готовой молочной продукции вызывала вопросы у бизнеса. Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ) предупредил Минэкономики, что схема описана нечетко, а часть функций систем дублируется, что грозит производителям дополнительными расходами. Но чиновники уверены, что интеграция пройдет гладко.

Координаторы рабочей группы КСИИ по развитию потребительского рынка направили замечания о схеме работы системы по контролю за оборотом готовой молочной продукции замглавы Минэкономики Савве Шипову. Обращение (копия есть у “Ъ”) подписали президент Nestle в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан и президент PepsiCo в России, Белоруссии, на Украине, Кавказе и в Центральной Азии Нил Старрок.

Речь идет об интеграции ФГИС «Меркурий» Россельхознадзора и системы маркировки товаров контрольно-идентификационными знаками (КИЗ). Оператор проекта — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, учрежден «Ростехом», ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ» Алишера Усманова и «Элвис-плюс групп» Александра Галицкого). Как сказано в предложениях Минпромторга по интеграции систем (копия также есть у “Ъ”), этап от получения сырья на ферме до производства готовой продукции предлагается оставить под контролем «Меркурия». Cледить за этапом от производства до продажи должна система маркировки.

Но, как отмечают в КСИИ, интеграция систем описана недостаточно четко. А отдельные предложения вызывают «серьезную озабоченность», так как грозят дублированием функций систем и дополнительными расходами, говорится в письме. Так, если готовая молочная продукция войдет в перечень продукции, сопровождающейся ветеринарными сертификатами, в системе маркировки должны учитываться данные о ее перемещении между площадками одной компании. При этом также потребуется подписывать каждую трансакцию, что для участников рынка будет «избыточным и неприемлемым», поясняют в КСИИ.

В КСИИ, Nestle и PepsiCo не предоставили комментарии. В Минэкономики на запрос “Ъ” не ответили. В Россельхознадзоре отказались обсуждать обращение КСИИ до получения документа.

С 1 июля готовая молочная продукция должна включаться в систему «Меркурий». Параллельно идет подготовка к маркировке категории КИЗ. В Danone (бренды «Простоквашино», «Активиа» и др.) говорят, что все ресурсы задействованы в подготовке к «Меркурию». В компании при этом настаивают, что для одной категории товаров должна действовать одна система. Схема, которая предлагается сегодня для молочной продукции, вызывает серьезные опасения дублирования, считают в Danone. Директор по логистике компании «Умалат» Алексей Овчинников добавляет, что сама система «Меркурий» пока достаточно сырая и содержит программные ошибки.

По словам источника “Ъ”, бизнесу фактически предложили взять наиболее проблемные механизмы от обеих систем и распространить их параллельно. «При этом логика и архитектура систем существенно отличается, нам же предлагают делать все сразу — и наносить коды, и информировать о перемещении каждого товара со склада на склад»,— возмущается он. Директор департамента по реализации общеотраслевых проектов и программ X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») Дмитрий Русаков говорит, что X5 и поставщики готовятся к работе в «Меркурии». По его словам, стабилизация обмена данными займет около года и только после этого можно будет обсуждать возможную интеграцию различных систем. В Ассоциации компаний розничной торговли опасаются, что участники рынка сначала потратят значительные силы на интеграцию с одной системой, а затем — на адаптацию к другой.

В Минпромторге заявили “Ъ”, что интеграция будет «максимально эффективной и бесшовной» и не создаст избыточной нагрузки на бизнес. Там уточнили, что эксперимент по маркировке должен начаться в ближайшие дни: проект постановления о его проведении уже внесен в правительство. В ЦРПТ также уверяют, что целевая модель интеграции не предполагает дублирования функций. Пилотный проект позволит обкатать технологию и перейти к обязательной маркировке, говорят в центре. Но даже подготовка к «Меркурию», предупреждает один из источников “Ъ”, вызвала множество вопросов, а отсутствие единых правил работы может осложнить отгрузки молочной продукции уже с 1 июля.

Анатолий Костырев