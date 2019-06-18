«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контракту

Украинский «Нафтогаз» предложил российскому «Газпрому» альтернативное решение, в случае если компании не смогу договориться по контакту на транзит газа. «Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко. Он опубликовал предложение на своей страницы в Facebook.

В случае если предложение господина Витренко будет принято, российская сторона будет передавать Украине определенный объем газа на российско-украинской границе, а Киев будет передавать точно такой же объем газа на границе Украины с Евросоюзом. При этом смежные операторы в Венгрии, Польше, Румынии и Словакии будут подтверждать передачу газа, и именно они будут нести ответственность перед «Газпромом» за газ, находящийся в их системах. По словам господина Витренко, прибыль «Нафтогаза» при такой системе транзита заранее определяется сторонами договора, а не украинским регулятором.

Ранее относительно перспектив переговоров с Украиной о транзите, «Газпром» заявлял, что пока не видит, с кем вести переговоры о продлении контракта на транзит газа через Украину, и ждет выделения газотранспортной системы из «Нафтогаза». При этом представители российского компании заявили о готовности начать переговоры с «Нафтогазом» с «чистого листа», если стороны откажутся от обоюдных претензий в арбитражах. Сейчас украинская компания требует взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд.

Подробнее о предложении «Нафтогаза» читайте в публикации “Ъ”.

О перспективах переговоров о транзите газа читайте в материале “Ъ” «Это напоминает анекдот про Винни-Пуха».