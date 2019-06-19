Украина продаст «Газпрому» его газ

НАК «Нафтогаз Украины» вновь предлагает «Газпрому» вместо нового транзитного контракта заключить договор на своп газа. Суть схемы в том, что «Нафтогаз» покупает предназначенные для поставки в Европу объемы газа на восточной границе Украины и продает обратно на западной границе дороже. Маржа сделок служит аналогом платы за транзит. По мнению экспертов, схема отвечает намерениям руководства «Нафтогаза» остаться в транзитном бизнесе, несмотря на планы властей Украины выделить из компании газотранспортную систему.

«Нафтогаз» отреагировал на заявления члена правления «Газпрома» Сергея Кузнеца о том, что компании пока не с кем вести переговоры о новом контракте по транзиту газа через Украину. Текущий контракт истекает в этом году. Правительство Украины собирается заключать новый контракт по европейскому законодательству, для чего необходимо, в частности, разделить «Нафтогаз», выделив из него газотранспортную систему (ГТС) в отдельную компанию-оператора «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ). Теоретически именно эта компания должна заключать новый контракт с «Газпромом», но пока она остается только оболочкой без материальных активов и персонала. Также МГУ еще предстоит пройти процесс сертификации, который может занять около года.

«Без понимания того, кто твой контрагент, действительно очень сложно строить какие-то предположения в отношении будущего транзитного контракта»,— отметил 18 июня господин Кузнец.

На это коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил на своей странице в Facebook, что «в случае проблем с реорганизацией» можно будет заключить с «Газпромом» контракт на своп газа. «Нафтогаз» купит у «Газпрома» газ на восточной границе Украины и продаст обратно на западной, положительная маржа по двум сделкам будет аналогом платы за транзит. “Ъ” впервые описывал этот механизм 1 июня 2018 года. «Такой контракт может быть заключен по европейским правилам, просто они разные для контрактов на своп газа и на услуги по транспортировке газа»,— утверждает господин Витренко. Он предлагает контракт на десять лет с обязательным объемом транзита в 60 млрд кубометров, тариф будет согласован с оператором ГТС. Здесь скрыта первая проблема: согласно расчетам «Нафтогаза», ему в 2020 году и далее нужно $2,7 млрд выручки от транзита (без учета платы за топливную составляющую). При поставках 60 млрд кубометров это означает рост тарифа на транзит от текущего уровня примерно на 45%, что едва ли будет приемлемым для «Газпрома».

Вторая проблема в том, что роль менеджмента «Нафтогаза» в переговорах о транзите в принципе неясна. Фактически, если Украина будет придерживаться продекларированных европейских принципов устройства рынка, менеджмент «Нафтогаза» должен в ускоренном режиме передать ГТС новому оператору вместе с проблемами транзита. Согласно решению правительства Украины от 22 мая, ГТС будет выделена за пределы группы «Нафтогаз» по модели ownership unbundling, хотя сам «Нафтогаз» хотел сохранить трубу в своем периметре, но на балансе отдельной структуры. При этом 11 июня правительство Украины предприняло шаг в обратном направлении, передав МГУ в управление «Нафтогазу» до начала 2020 года — такая мера в прошлом году активно критиковалась Еврокомиссией и секретариатом Энергосообщества как нарушающая принцип разделения видов деятельности. Руководство «Нафтогаза» неоднократно заявляло, что не может передать ГТС до истечения контракта с «Газпромом», поскольку тогда компания лишится возможности его выполнять.

«Совершенно очевидно, что руководство "Нафтогаза" не хочет терять транзитную выручку и пытается сохранить компанию в схеме транзита»,— говорит Алексей Гривач из Фонда национальной энергетической безопасности. По его мнению, Украина могла бы, как это сделано в Европе, провести аукционы на мощности своей ГТС, на которых «Газпром» забронировал бы столько, сколько нужно компании. Юрий Витренко говорил на прошлой неделе в интервью изданию «Главком», что «Нафтогаз» против такого подхода, поскольку тогда «Газпром» заключит краткосрочный контракт «на полгода», необходимые для завершения «Северного потока-2», после чего минимизирует загрузку украинской системы. Алексей Гривач полагает также, что последние заявления топ-менеджеров «Нафтогаза» призваны подчеркнуть их нужность в условиях, когда после парламентских выборов и формирования нового правительства не исключены перестановки и в «Нафтогазе».

Юрий Барсуков