«Это напоминает анекдот про Винни-Пуха»

«Газпром» пока не видит, с кем вести переговоры о продлении контракта на транзит газа через Украину, и ждет выделения газотранспортной системы из «Нафтогаза», следует из заявлений топ-менеджеров компании. Кроме того, «Газпром» вновь подтвердил, что готов начать переговоры с «Нафтогазом» с «чистого листа», если стороны откажутся от обоюдных претензий в арбитражах. «Нафтогаз» выступает против этого, поскольку хочет взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд, но, по мнению члена правления «Газпрома» Сергея Кузнеца, эти деньги «еще скорее журавль в небе, чем синица в руках».

Переговоры о продлении транзитного контракта с Украиной осложняются тем, что у российской стороны пока нет контрагентов в украинском правительстве, а сам «Газпром» не понимает, с какой компанией может заключить контракт. «Мы понимаем, что сегодня на Украине достаточно сложная политическая ситуация, мы понимаем, что должно произойти назначение правительства, должны произойти изменения в парламенте,— сказала на пресс-конференции зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова.— И, наверное, после этого мы будем возвращаться к вопросу обсуждения, потому что на сегодняшний день мы не понимаем, с кем разговаривать». Сейчас на Украине назначены внеочередные парламентские выборы на 21 июля, формирование нового правительства может произойти к сентябрю.

Член правления и начальник юридического департамента «Газпрома» Сергей Кузнец вновь подчеркнул, что на данный момент не ясно, какая компания могла бы заключить контракт с «Газпромом» о транзите, поскольку выделения газотранспортной системы из «Нафтогаза» — как этого требует европейская практика, которой Украина решила следовать — пока так и не произошло. «С точки зрения регуляторной и принципов работы на европейском газовом рынке одно из критических замечаний, которые высказываются сейчас как Еврокомиссией, так и Энергосообществом,— это именно то, что пока не произошло разделение. "Нафтогаз" продолжает совмещать функции работы как оптового торговца на рынке газа, так и контролирует "Укртрансгаз", который осуществляет транзит газа. Именно разделение этих функций снимет те искажения, которые присутствуют в наших отношениях»,— заявил господин Кузнец.

Он также отметил, что это одна из причин, почему «Газпром» пока не может заключить контракт с Украиной по европейским правилам. «Нас много раз призывали к заключению контракта на европейских условиях, но, на мой взгляд, это пока невозможно. Потому что в Украине еще нет тех институтов, которые могли бы полноценно выполнять те функции, которые мы традиционно, работая в Европе, ожидаем от таких институтов — (такие.— “Ъ”) как (независимый.— “Ъ”) регулятор, транспортный оператор»,— заметил он.

Сергей Кузнец вновь повторил, что «Газпром» готов к заключению мирового соглашения с «Нафтогазом» на «нулевых условиях» и началу переговоров с «чистого листа».

Напомним, в результате решений Стокгольмского арбитража «Нафтогаз» должен заплатить «Газпрому» $2,1 млрд за поставки газа в 2014 году, тогда как «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» $4,7 млрд за недостаточные объемы транзита газа начиная с 2013 года. При этом арбитраж не стал учитывать платежи, которые «Нафтогаз» должен был осуществить в адрес «Газпрома» по принципу take-or-pay (хотя такой принцип заложен в контракте), однако счел, что «Газпром» обязан был транспортировать через Украину объемы не менее 110 млрд кубометров в год (хотя принцип ship-or-pay в контракте в явном виде не присутствует). Теперь «Газпром» оспаривает оба решения арбитража в Апелляционном суде Швеции, а «Нафтогаз» выдвигает «Газпрому» новые претензии на сумму более $11 млрд из-за недостаточно высокой ставки транзита.

Предложение обнулить требования было сделано еще в январе, отметил Сергей Кузнец. «Алексей Борисович (Миллер.— “Ъ”) это озвучил, что мы готовы рассмотреть нулевой вариант и вернуться к переговорам с "чистого листа". Но украинская сторона заявила, что хочет поменять формат этого возможного мирового соглашения. Они говорят: давайте оставим как есть решение, которое вынесено в нашу пользу, а откажемся от наших будущих требований и заключим на их основе мировое соглашение»,— сказал он. «Но это напоминает анекдот про Винни-Пуха, который говорит: нам поровну прислали десять апельсинов, свои восемь я уже съел»,— добавил господин Кузнец. «Поэтому, если будет желание на честных, равноправных условиях обсуждать мировое соглашение, конечно, мы будем рады его обсудить. Пока не складываются условия для такого обсуждения»,— заметил он.

При этом Сергей Кузнец считает излишне оптимистичным подход украинской стороны о том, что она непременно получит присужденные ей $2,6 млрд: «Я хочу сказать, что ни одного доллара, ни одного евро взыскано не было и все аресты (имущества "Газпрома" в иностранных юрисдикциях.— “Ъ”) на настоящий момент приостановлены. Ровно поэтому хотел бы подчеркнуть актуальность нашего предложения об урегулировании дела в несудебном порядке, потому что, на мой взгляд, даже представителей Еврокомиссии украинская сторона вводит в заблуждение. Вот на последней встрече с господином Шефчовичем (вице-председатель Еврокомиссии.— “Ъ”) он сказал, что ему украинцы сказали, что вот осенью они все взыщут и поэтому нет смысла ничего обсуждать с россиянами, потому что дело верное и деньги у них, можно сказать, в кармане. Но, на мой взгляд, это все-таки еще журавль в небе, а не синица в руках».

Юрий Барсуков